У Запоріжжі лунають вибухи
Київ • УНН
Серія вибухів сталася в Запоріжжі, Україна, на тлі широкомасштабної повітряної тривоги і попереджень про російські ракетні та безпілотні атаки по всій країні.
У Запоріжжі пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
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Про вибухи у місті повідомляв і голова ОВА Іван Федоров.
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога.
Сирени лунають по всій Україні.
Повітряні Сили попереджали про запуск шахедів і ракет з боку Росії.
На Полтавщині лунають вибухи08.05.24, 03:00 • 48452 перегляди