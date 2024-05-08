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У Запоріжжі лунають вибухи

У Запоріжжі лунають вибухи

Київ • УНН

 • 161087 перегляди

Серія вибухів сталася в Запоріжжі, Україна, на тлі широкомасштабної повітряної тривоги і попереджень про російські ракетні та безпілотні атаки по всій країні.

У Запоріжжі пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.

Деталі

Про вибухи у місті повідомляв і голова ОВА Іван Федоров.

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Сирени лунають по всій Україні.

Повітряні Сили попереджали про запуск шахедів і ракет з боку Росії.

На Полтавщині лунають вибухи08.05.24, 03:00 • 48452 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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