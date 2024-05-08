На Полтавщині лунають вибухи
Київ • УНН
У Полтавській області через ворожі обстріли лунали вибухи, голова обласної військової адміністрації підтвердив факт обстрілів і закликав мешканців залишатися в укриттях.
На Полтавщині було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що звуки вибухів лунають у Полтавському районі.
Про атаки Полтавщини підтвердив у своєму Telegram-каналі очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Ворог атакує Полтавщину! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Зберігайте спокій та бережіть себе
Контекст
Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про запуск ворогом шахедів, які рухаються в напрямку Полтавщини.
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