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На Полтавщині лунають вибухи

На Полтавщині лунають вибухи

Київ • УНН

 • 48452 перегляди

У Полтавській області через ворожі обстріли лунали вибухи, голова обласної військової адміністрації підтвердив факт обстрілів і закликав мешканців залишатися в укриттях.

На Полтавщині було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що звуки вибухів лунають у Полтавському районі.

Про атаки Полтавщини підтвердив у своєму Telegram-каналі очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Ворог атакує Полтавщину! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Зберігайте спокій та бережіть себе

написав Пронін.

Контекст

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про запуск ворогом шахедів, які рухаються в напрямку Полтавщини.

Армія рф обстріляла прикордоння Чернігівщини з артилерії, мінометів та гелікоптера: 42 вибухи06.05.24, 09:27 • 30023 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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