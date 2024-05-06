Армія рф обстріляла прикордоння Чернігівщини з артилерії, мінометів та гелікоптера: 42 вибухи
Київ • УНН
Російські війська 10 разів обстріляли прикордоння Чернігівської області з різних видів зброї, спричинивши 42 вибухи в кількох населених пунктах.
Російські війська 10 разів обстріляли прикордоння Чернігівської області з різних видів зброї, спричинивши 42 вибухи, повідомило у понеділок Північне регіональне представництво Державної прикордонної служби України, пише УНН.
Протягом доби російські війська у 10 випадках завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 42 вибухи.
Зокрема:
- Новгород-Сіверська громада: 4 вибухи (приходи, ймовірно, НАР з гелікоптера) по н.п. Грем’яч та 1 вибух (прихід, ймовірно, з міномета 120 мм) по окол. н.п. Грем’яч.
- Семенівська громада: 15 вибухів (приходи, ймовірно, з міномета 120 мм та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Семенівка, Миколаївка, Янжулівка та Лісківщина.
- Сновська громада: 22 вибухи (приходи, ймовірно, з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Єліне та Клюси.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
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