Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии, минометов и вертолета: 42 взрыва

Российские войска 10 раз обстреляли пограничье Черниговской области из разных видов оружия, повлекши 42 взрыва, сообщило в понедельник Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

В течение суток русские войска в 10 случаях нанесли удары из разного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 42 взрыва. - сказано в сообщении подразделения в Facebook.

В частности:

Новгород-Северская громада: 4 взрыва (приходы, вероятно, НАР с вертолета) по н.п. Гремяч и 1 взрыв (приход, вероятно, из миномета 120 мм) по окол. н.п. Гремяч.

Семеновская громада: 15 взрывов (приходы, вероятно, из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Семеновка, Николаевка, Янжуловка и Лесковщина.

Сновская громада: 22 взрыва (приходы, вероятно, из миномета 120 мм) в направлении н.п. Елино и Клюсы.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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