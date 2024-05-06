Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии, минометов и вертолета: 42 взрыва
Курс валют на 6 мая: гривна укрепилась на 24 копейки
В Чернигове утром произошел взрыв в помещении банка: что известно
россияне за сутки убили одного жителя Донетчины и шестерых ранили
Лидер демократов в Конгрессе: США, вероятно, придется вмешаться в конфликт, если Украина "упадет"
В россии объявили в розыск еще и Данилова, Климкина и Гройсмана
В Харьковской области враг ночью попал по Золочеву, есть разрушения и пострадавшая
Глава Китая Си Цзиньпин готов сотрудничать с Францией и международным сообществом для поиска путей урегулирования "кризиса" в Украине
Атака рф на энергосистему Сумщины: без электричества остались три района
В Херсонской области россияне обстрелами повредили 11 домов, ранили человека
Популярные
Актеры "Властелина колец" почтили память Бернарда Хилла, исполнителя роли короля Теодена
"Каскадер" за первый уикенд собрал в прокате скромные 28,5 млн долл., "Звездные войны" на втором месте
В Венгрии состоялся многотысячный митинг в поддержку антикоррупционного новичка в политике Мадьяра
6 мая: Международный день без диет, День раскраски
Министерство внутренних дел рф объявило в розыск бывших украинских министров Авакова и Стеця
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии, минометов и вертолета: 42 взрыва
Российские войска 10 раз обстреляли приграничье Черниговской области из различных видов оружия, вызвав 42 взрыва в нескольких населенных пунктах.
Курс валют на 6 мая: гривна укрепилась на 24 копейки
Национальный банк Украины укрепил гривну на 24 копейки, установив официальный курс на уровне 39,3969 UAH/USD.
В Чернигове утром произошел взрыв в помещении банка: что известно
В здании банка в Чернигове рано утром произошел взрыв, повлекший пожар и повреждения здания, но обошлось без жертв; правоохранители расследуют дело об умышленном уничтожении имущества путем взрыва.
россияне за сутки убили одного жителя Донетчины и шестерых ранили
5 мая россияне убили одного жителя Часового Яра в Донецкой области и ранили еще шесть человек в регионе.
Лидер демократов в Конгрессе: США, вероятно, придется вмешаться в конфликт, если Украина "упадет"
Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей США, предупредил, что Америке "придется вмешаться в конфликт" со своими военными, если Украина "упадет" в войне с россией, поскольку владимир путин стремится воссоздать Советский Союз и будет угрожать союзникам по НАТО.
В россии объявили в розыск еще и Данилова, Климкина и Гройсмана
Россия объявила в розыск бывших украинских чиновников Алексея Данилова, Павла Климкина и Владимира Гройсмана.
В Харьковской области враг ночью попал по Золочеву, есть разрушения и пострадавшая
В Харьковской области российские войска обстреляли несколько населенных пунктов, повредив здания и ранив мирных жителей, в частности 59-летнюю женщину в Золочеве, где были разрушены котельная и жилые дома, и убив 88-летнюю женщину в Моначиновке.
Глава Китая Си Цзиньпин готов сотрудничать с Францией и международным сообществом для поиска путей урегулирования "кризиса" в Украине
Китай намерен сотрудничать с Францией и международным сообществом для поиска решений по урегулированию "кризиса" в Украине, о чем заявил председатель КНР Си Цзиньпин в статье, опубликованной в газете Le Figaro.
Атака рф на энергосистему Сумщины: без электричества остались три района
Российские авиаудары повредили энергосистему в Сумской области, оставив без света Сумской, Роменский и Ахтырский районы. Ночью электроснабжение было частично восстановлено.
В Херсонской области россияне обстрелами повредили 11 домов, ранили человека
Российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов Херсонской области, повредив здания и ранив одного человека.