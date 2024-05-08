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В Запорожье рф нанесла удар по инфраструктуре и парку, есть разрушения пожарной части: спасатели показали последствия
Российские ракетные удары имели целью объекты критической инфраструктуры, гражданские районы и пожарную часть в Запорожье, нанеся ущерб, но обошлось без жертв. 32 спасателя ликвидировали последствия.
Посол США отреагировала на массированную атаку на Украину: "Мы привлечем Россию к ответственности"
россия осуществила массированную ракетную и беспилотную атаку на объекты критической инфраструктуры по всей Украине, вызвав ущерб и ранения. Посол США в Украине пообещала привлечь Россию к ответственности за ее незаконную войну.
Рада планирует рассмотреть законопроект о борьбе с электронным мошенничеством и "колл-центрами"
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за электронное и коммуникационное мошенничество, в том числе за незаконное использование персональных данных и банковской информации для завладения имуществом с помощью электронных средств.
Цена на биткоин упала до 62 тысяч долларов: в чем причина
Цена биткоина упала до $62 523 на фоне регуляторных проблем, снижения интереса к криптовалютным инвестиционным продуктам и укрепления доллара США.
ВАКС заочно избрал меру пресечения экс-главе Фонда госимущества Сенниченко
ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Фонда государственного имущества Сенниченко, который, по данным следствия, возглавлял преступную группу, которая в 2019-2021 годах завладела более 500 миллионами гривен государственных предприятий, таких как "Одесский припортовый завод" и "Объединенная горно-химическая компания".
Наводил ракеты на Кривой Рог: задержан информатор российского "военкора"
Служба безопасности Украины задержала в Кривом Роге 27-летнего местного жителя, который координировал с российским "военачальником" расположение украинских позиций противовоздушной обороны и военных блокпостов для возможного нанесения ракетных ударов войсками рф.
Коломойскому сообщили еще одно подозрение
Известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, добытого преступным путем, сообщено о подозрении в организации заказного убийства.
Приграничье Черниговщины, Сумщины и Харьковщины враг за сутки обстрелял 19 раз: прозвучало 77 взрывов
За минувшие сутки российские войска 19 раз обстреляли приграничные районы Сумской, Черниговской и Харьковской областей, вызвав 77 взрывов и повредив гражданскую инфраструктуру.
После обсуждения войны рф в Украине и вопросов экономики, Макрон и Си пообедали на высоте 2150 метров
Макрон и Си пообедали в горном ресторане на высоте 2150 метров над уровнем моря в Пиренеях, где в непривычной дипломатической обстановке обсудили войну россии в Украине и вопросы торговли.
российский производитель самолетов выкупает собственную продукцию в странах Азии и Африки, тратя на это сотни миллионов долларов
За два года полномасштабной войны российский производитель самолетов "яковлев" импортировал от иностранных партнеров продукцию собственного производства на сумму около 420 млн долларов, чтобы иметь возможности ускорить производства истребителей Су-30 и других военных самолетов.