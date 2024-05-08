В Запорожье рф нанесла удар по инфраструктуре и парку, есть разрушения пожарной части: спасатели показали последствия

Российские войска нанесли ракетные удары по объектам критической и гражданской инфраструктуры, разрушениям подверглась также пожарная часть в Запорожье, сообщили в ГСЧС Украины, показав ликвидацию последствий, пишет УНН.

Детали

"В Запорожье спасатели ликвидировали последствия ракетных ударов рф. Этим утром враг нанес удары по объектам критической и гражданской инфраструктуры, гаражному кооперативу, одному из парков города и городскому электротранспорту. Разрушениям подверглась также одна из пожарных частей Запорожья - повреждены служебные помещения и фасад здания. К счастью, погибших и травмированных нет", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

К ликвидации последствий российских обстрелов привлекались 32 спасателя и 7 единиц техники. "Сейчас работы завершены", - указали в ГСЧС.

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