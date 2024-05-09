Германия выделит 45 миллионов евро на восстановление энергосистемы Украины
Киев • УНН
Германия выделит Украине 45 миллионов евро на финансирование проекта "Повышение эффективности передачи электроэнергии" и закупку оборудования для энергоэффективной модернизации, автоматизации и реконструкции подстанций НЭК "Укрэнерго" для восстановления энергосистемы Украины, поврежденной российскими ударами.
Германия выделит на восстановление энергосистемы Украины, пострадавшей от массированных российских ударов, 45 миллионов евро. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, передает УНН.
Детали
Во время встречи министра энергетики Германа Галущенко с федеральным министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньи Шульце стороны подписали соглашение о гранте на сумму 45 миллионов евро.
Документ подписал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и руководство Немецкого банка развития KfW для финансирования проекта "Повышение эффективности передачи электроэнергии"
Кроме этого, средства пойдут на закупку оборудования для энергоэффективной модернизации, автоматизации и реконструкции подстанций НЭК "Укрэнерго".
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Герман Галущенко поблагодарил Правительство Германии и Немецкий банк развития KfW за политическую поддержку и финансовую помощь для оперативного восстановления поврежденных или разрушенных объектов критической энергетической инфраструктуры.
Очень важным для нас является то, что средства могут быть направлены на различные направления для восстановления и усиления устойчивости объектов системы передачи, находящихся под ударами врага
Дополнение
В общем, благодаря поддержке Немецкого банка развития KfW за период военной агрессии РФ НЭК "Укрэнерго" привлечено более 177 млн евро кредитных и грантовых средств для восстановления и развития сети передачи электроэнергии.
В Минэнерго подчеркнули, что это особенно важно для обеспечения энергетической безопасности государства и синхронной работы объединенной энергосистемы Украины с европейской сетью операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Отдельно глава Минэнерго поблагодарил немецкую сторону за самый большой вклад в Фонд поддержки энергетики Украины - 225 млн евро.
Шульце в свою очередь подчеркнула, что Германия готова и в дальнейшем поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.
Напомним
Великобритания предоставит дополнительные 23 миллиона евро в Фонд энергетической поддержки Украины, чтобы помочь восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру, усилить безопасность и обеспечить резервное питание.
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