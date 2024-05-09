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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия выделит 45 миллионов евро на восстановление энергосистемы Украины

Германия выделит 45 миллионов евро на восстановление энергосистемы Украины

Киев  •  УНН

9 мая 2024, 17:46  •  620 просмотра

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Германия выделит Украине 45 миллионов евро на финансирование проекта "Повышение эффективности передачи электроэнергии" и закупку оборудования для энергоэффективной модернизации, автоматизации и реконструкции подстанций НЭК "Укрэнерго" для восстановления энергосистемы Украины, поврежденной российскими ударами.

Германия выделит на восстановление энергосистемы Украины, пострадавшей от массированных российских ударов, 45 миллионов евро. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, передает УНН.

Детали 

Во время встречи министра энергетики Германа Галущенко с федеральным министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньи Шульце стороны подписали соглашение о гранте на сумму 45 миллионов евро.

Документ подписал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и руководство Немецкого банка развития KfW для финансирования проекта "Повышение эффективности передачи электроэнергии"

- рассказали в Минэнерго. 

Кроме этого, средства пойдут на закупку оборудования для энергоэффективной модернизации, автоматизации и реконструкции подстанций НЭК "Укрэнерго".

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Герман Галущенко поблагодарил Правительство Германии и Немецкий банк развития KfW за политическую поддержку и финансовую помощь для оперативного восстановления поврежденных или разрушенных объектов критической энергетической инфраструктуры.

Очень важным для нас является то, что средства могут быть направлены на различные направления для восстановления и усиления устойчивости объектов системы передачи, находящихся под ударами врага

- добавил Герман Галущенко.

Дополнение 

В общем, благодаря поддержке Немецкого банка развития KfW за период военной агрессии РФ НЭК "Укрэнерго" привлечено более 177 млн евро кредитных и грантовых средств для восстановления и развития сети передачи электроэнергии.

В Минэнерго подчеркнули, что это особенно важно для обеспечения энергетической безопасности государства и синхронной работы объединенной энергосистемы Украины с европейской сетью операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Отдельно глава Минэнерго поблагодарил немецкую сторону за самый большой вклад в Фонд поддержки энергетики Украины - 225 млн евро. 

Шульце в свою очередь подчеркнула, что Германия готова и в дальнейшем поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.

Напомним

Великобритания предоставит дополнительные 23 миллиона евро в Фонд энергетической поддержки Украины, чтобы помочь восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру, усилить безопасность и обеспечить резервное питание.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономикаполитика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
ukrenerhoУкрэнерго
herman-halushchenkoГерман Галущенко
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
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