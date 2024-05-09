Вследствие российских атак Украина выводит из эксплуатации две ГЭС

Вследствие масштабной российской атаки на энергоинфраструктуру, после обстрелов 8 мая, Украина вывела из эксплуатации две гидроэлектростанции. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Укргидроэнерго.

Детали

Две ГЭС выведены из эксплуатации. 8 мая, во время утренних обстрелов критической инфраструктуры, значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики - резюмировали в ведомстве.

В компании добавили, что сейчас вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует немалых усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств.

Укргидроэнерго отмечает, что россияне продолжают массированно атаковать и уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, нанося разрушительные целенаправленные удары.

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Напомним,

В НЭК "Укрэнерго" заявили, что из-за значительного дефицита электроэнергии в течение дня, "Укрэнерго" будет ограничивать промышленное потребление с 18:00 до полуночи. Кроме того, возможны аварийные отключения бытовых потребителей, если потребление будет продолжать расти.