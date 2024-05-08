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Заседание Штаба по подготовке к отопительному сезону: есть задачи по ремонтам и защите энергетических объектов
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам утвердить графики ремонтов энергетических объектов и меры по усилению их защиты до начала отопительного сезона 2024/25, чтобы преодолеть последствия российской агрессии.
В июне ЕСПЧ рассмотрит дело о нарушении рф прав человека в Донецкой и Луганской областях
Европейский суд по правам человека 12 июня проведет устные слушания по межгосударственному делу "Украина и Нидерланды против России" о нарушениях прав человека на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года и во время полномасштабного вторжения россии.
Великобритания высылает из страны российского атташе по вопросам обороны из-за "злонамеренной деятельности"
Великобритания высылает российского атташе по вопросам обороны, отзывает дипломатический статус некоторых российских объектов и ограничивает действие российских дипломатических виз в ответ на "злонамеренную деятельность" москвы и незаконную войну в Украине.
"Не может быть большей пользы": глава Еврокомиссии приветствовала политическое соглашение по доходам от активов рф для Украины
Президент Европейской комиссии приветствовала политическую договоренность, достигнутую странами ЕС по использованию средств от замороженных российских активов для поддержки Украины.
Объемы производства военной техники увеличены втрое - гендиректор "Укроборонпрома"
Украина утроила производство военной техники, включая боеприпасы, артиллерийские снаряды, минометные мины и системы противовоздушной обороны, чтобы удовлетворить потребности ВСУ.
Обстрел Салтовского района Харькова: количество раненых возросло до семи
Семь человек, в том числе четверо детей в возрасте 8, 14 и 15 лет, получили ранения в результате российского обстрела Салтовского района Харькова, в результате которого были повреждены школа и близлежащие жилые дома.
На Днепропетровщине уничтожили вражескую ракету
Вражеская ракета была уничтожена силами противовоздушной обороны в Днепропетровской области. Из-за падения обломков возникло несколько пожаров, но обошлось без жертв.
Нафтогаз планирует накопить не менее 13 млрд кубометров газа на начало отопительного сезона
НАК "Нафтогаз Украины" планирует накопить не менее 13 миллиардов кубометров газа собственной добычи в рамках подготовки к отопительному сезону, чего будет достаточно для обеспечения объемов потребления на регулируемом сегменте рынка.
Какие документы необходимы для прохождения МСЭК: разъяснение Минздрава
Кабинет Министров Украины утвердил четкий перечень документов, необходимых для прохождения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности, в том числе для военнослужащих, чтобы уменьшить нагрузку на людей и сократить сроки рассмотрения дел.
Очередной российский обстрел и Саммит мира: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов
В телефонном разговоре с премьер-министром Нидерландов Рютте президент Зеленский обсудил обстрелы украинских городов со стороны россии, Мирный саммит и дополнительную военную помощь от Нидерландов на сумму 1 миллиард евро.