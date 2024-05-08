Заседание Штаба по подготовке к отопительному сезону: есть задачи по ремонтам и защите энергетических объектов

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание Минэнерго и Мининфраструктуры утвердить графики ремонтов энергетических объектов и шагов по усилению их защиты до начала отопительного сезона 2024/25 годов. Об этом Шмыгаль сообщил во время первого заседания Штаба по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду, передает УНН.

Провели первое заседание Штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024/25 годов. Наша цель - преодолеть последствия российского террора, модернизировать и адаптировать систему топливно-энергетического комплекса к новым вызовам, сделать так, чтобы осенью и зимой в домах украинцев было светло и тепло - сообщил Шмыгаль.

По его словам, во время заседания он акцентировал внимание на вызовах, которые стоят перед Штабом:

Масштабы разрушений. Уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. Потеряно до 8 ГВт энергогенерации. Чтобы восстановить утраченное, нужна колоссальная сумма - около 1 млрд долларов.

Потребность в наращивании помощи от партнеров. В Фонде поддержки энергетики Украины собрано более 410 млн евро. Стартует новая программа USAID для украинской энергетики стоимостью 190 млн долларов, но нужно удвоить усилия в привлечении ресурсов.

Финансово-экономическое состояние предприятий энергетики и теплоснабжения. Нужны действенные механизмы ее решения.

Он рассказал, что во время заседания правительство заслушало информацию от профильных министров и руководителей энергетических предприятий о прохождении предыдущего отопительного сезона и подготовки к следующему.

По итогам докладов дал задание Минэнерго и Мининфраструктуры утвердить графики ремонтов энергетических объектов и шагов по усилению их защиты до начала отопительного сезона 2024/25 годов - рассказал Шмыгаль.

Напомним

В связи с российскими атаками на энергетические объекты, повлекшие значительный дефицит электроэнергии, существует вероятность отключения электроэнергии с 19:00 до 22:00 сегодня вечером в часы пикового потребления, если электроэнергия не будет потребляться экономно.

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