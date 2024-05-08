Боррель о ночной атаке рф: Украина срочно нуждается в системах ПВО

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель прокомментировал массированную атаку рф на Украину, отметив необходимость срочного усиления украинской ПВО. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Прошлой ночью россия осуществила очередную массированную атаку на украинскую гражданскую инфраструктуру, пополнив длинный список своих военных преступлений. Украина срочно нуждается в надлежащих системах противовоздушной обороны, - написал Боррель.

Детали

Он отметил, что усиление ПВО Украины, а также создание Фонда военной помощи Украине будут приоритетом на заседании Совета по иностранным делам с участием министров обороны.

Напомним

В ночь на 8 мая 2024 года российские войска начали комбинированную атаку на Украину с применением 76 воздушных целей - 55 ракет и 21 ударного беспилотника, из которых 59 были успешно перехвачены украинскими средствами противовоздушной обороны.

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