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Боррель про нічну атаку рф: Україна терміново потребує систем ППО

Боррель про нічну атаку рф: Україна терміново потребує систем ППО

Київ • УНН

 • 26677 перегляди

росія здійснила чергову масовану атаку на українську цивільну інфраструктуру, що змусило ЄС терміново закликати до посилення систем протиповітряної оборони України.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував масовану атаку рф на Україну, наголосивши на необхідності термінового посилення української ППО. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

Минулої ночі росія здійснила чергову масовану атаку на українську цивільну інфраструктуру, поповнивши довгий список своїх воєнних злочинів. Україна терміново потребує належних систем протиповітряної оборони,

- написав Боррель.

Деталі

Він зазначив, що посилення ППО України, а також створення Фонду військової допомоги України будуть пріоритетом на засіданні Ради у закордонних справах за участю міністрів оборони.

Нагадаємо

У ніч на 8 травня 2024 року російські війська розпочали комбіновану атаку на Україну із застосуванням 76 повітряних цілей - 55 ракет та 21 ударного безпілотника, з яких 59 були успішно перехоплені українськими засобами протиповітряної оборони.

Посол США відреагувала на масовану атаку на Україну: "Ми притягнемо росію до відповідальності"08.05.24, 10:51 • 21914 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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