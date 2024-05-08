Посол США відреагувала на масовану атаку на Україну: "Ми притягнемо росію до відповідальності"
Київ • УНН
росія здійснила масовану ракетну та безпілотну атаку на об'єкти критичної інфраструктури по всій Україні, спричинивши шкоду та поранення. Посол США в Україні пообіцяла притягнути росію до відповідальності за її незаконну війну.
Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ранкову масовану атаку росії на Україну зазначивши, що кремль буде притягнутий до відповідальності за незаконну війну. Про це Брінк написала на своїй сторінці в соцмережі Х, передає УНН.
Минулої ночі Росія знову завдала масованого удару по Україні, застосувавши 55 ракет і 21 безпілотник, націлившись на критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури і поставивши під загрозу життя цивільного населення. Було пошкоджено багато будинків та поранено людей. Ми притягнемо Росію до відповідальності за її незаконну війну
Доповнення
Сьогодні армія рф під час масованої атаки вдарила по 7 регіонах України. Постраждало троє людей - на Київщині та Кіровоградщині, серед яких одна дитина.
Російські війська атакували об’єкти енергетичної інфраструктури у 6 областях, є пошкодження газової інфраструктури у західній області. У Харківській області застосовуються обмеження для понад 200 тисяч абонентів.