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Посол США відреагувала на масовану атаку на Україну: "Ми притягнемо росію до відповідальності"

Посол США відреагувала на масовану атаку на Україну: "Ми притягнемо росію до відповідальності"

Київ • УНН

 • 21914 перегляди

росія здійснила масовану ракетну та безпілотну атаку на об'єкти критичної інфраструктури по всій Україні, спричинивши шкоду та поранення. Посол США в Україні пообіцяла притягнути росію до відповідальності за її незаконну війну.

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ранкову масовану атаку росії на Україну зазначивши, що кремль буде притягнутий до відповідальності за  незаконну війну. Про це Брінк написала на своїй сторінці в соцмережі Х, передає УНН.

Минулої ночі Росія знову завдала масованого удару по Україні, застосувавши 55 ракет і 21 безпілотник, націлившись на критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури і поставивши під загрозу життя цивільного населення. Було пошкоджено багато будинків та поранено людей. Ми притягнемо Росію до відповідальності за її незаконну війну

- написала Брінк. 

Доповнення 

Сьогодні армія рф під час масованої атаки вдарила по 7 регіонах України. Постраждало троє людей - на Київщині та Кіровоградщині, серед яких одна дитина. 

Російські війська атакували об’єкти енергетичної інфраструктури у 6 областях, є пошкодження газової інфраструктури у західній області. У Харківській області застосовуються обмеження для понад 200 тисяч абонентів. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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