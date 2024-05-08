Посол США отреагировала на массированную атаку на Украину: "Мы привлечем Россию к ответственности"

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на утреннюю массированную атаку россии на Украину отметив, что кремль будет привлечен к ответственности за незаконную войну. Об этом Бринк написала на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Прошлой ночью россия снова нанесла массированный удар по Украине, применив 55 ракет и 21 беспилотник, нацелившись на критически важные объекты энергетической инфраструктуры и поставив под угрозу жизни гражданского населения. Было повреждено много домов и ранены люди. Мы привлечем Россию к ответственности за ее незаконную войну - написала Бринк.

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Сегодня армия рф во время массированной атаки ударила по 7 регионам Украины. Пострадало три человека - на Киевщине и Кировоградщине, среди которых один ребенок.

Российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в 6 областях, есть повреждения газовой инфраструктуры в западной области. В Харьковской области применяются ограничения для более 200 тысяч абонентов.