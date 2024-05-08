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Масована атака рф: ворог вдарив по 7 регіонах України, троє постраждалих, зокрема дитина

Масована атака рф: ворог вдарив по 7 регіонах України, троє постраждалих, зокрема дитина

Київ • УНН

 • 22431 перегляди

росія завдала масованої атаки на 7 регіонів України, в результаті якої було поранено 3 людей, в тому числі дитину, об'єктами нападу стали енергетична інфраструктура, житлові будинки, громадський транспорт та автомобілі.

Сьогодні армія рф під час масованої атаки вдарила по 7 регіонах України. Постраждало троє людей - на Київщині та Кіровоградщині, серед яких одна дитина.  Наразі над ліквідацією наслідків атак працюють рятувальники, повідомив голова МВС Ігор Клименко, передає УНН

Ворог атакував 7 регіонів України. На Київщині постраждали двоє людей, на Кіровоградщині - одна дитина. Під удар потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, громадський транспорт, автомобілі. У Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини

- написав Клименко у Telegram.

За його словами, над ліквідацією наслідків сьогоднішніх обстрілів працюють 350 рятувальників та 100 одиниць спеціалізованої техніки

Клименко розповів, що задля безпеки на місці ліквідації пожеж рятувальники використовують спеціальну техніку: автодрабини з системами пінного гасіння, тактичний робот для гасіння вогню, тепловізори, прилади для контролю за рухом конструкцій.

"У День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні росія вчергове продемонструвала світові свою терористичну сутність. Слідчі поліції фіксують кожен воєнний злочин", - додав голова МВС. 

Росіяни атакували об’єкти генерації у шести областях08.05.24, 07:02 • 101714 переглядiв

Тетяна Краєвська

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