Масована атака рф: ворог вдарив по 7 регіонах України, троє постраждалих, зокрема дитина
Київ • УНН
росія завдала масованої атаки на 7 регіонів України, в результаті якої було поранено 3 людей, в тому числі дитину, об'єктами нападу стали енергетична інфраструктура, житлові будинки, громадський транспорт та автомобілі.
Сьогодні армія рф під час масованої атаки вдарила по 7 регіонах України. Постраждало троє людей - на Київщині та Кіровоградщині, серед яких одна дитина. Наразі над ліквідацією наслідків атак працюють рятувальники, повідомив голова МВС Ігор Клименко, передає УНН.
Ворог атакував 7 регіонів України. На Київщині постраждали двоє людей, на Кіровоградщині - одна дитина. Під удар потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, громадський транспорт, автомобілі. У Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини
За його словами, над ліквідацією наслідків сьогоднішніх обстрілів працюють 350 рятувальників та 100 одиниць спеціалізованої техніки
Клименко розповів, що задля безпеки на місці ліквідації пожеж рятувальники використовують спеціальну техніку: автодрабини з системами пінного гасіння, тактичний робот для гасіння вогню, тепловізори, прилади для контролю за рухом конструкцій.
"У День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні росія вчергове продемонструвала світові свою терористичну сутність. Слідчі поліції фіксують кожен воєнний злочин", - додав голова МВС.
Росіяни атакували об’єкти генерації у шести областях08.05.24, 07:02 • 101714 переглядiв