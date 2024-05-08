Массированная атака рф: враг ударил по 7 регионам Украины, трое пострадавших, в том числе ребенок

Сегодня армия рф во время массированной атаки ударила по 7 регионам Украины. Пострадали три человека - в Киевской и Кировоградской областях, среди которых один ребенок. Сейчас над ликвидацией последствий атак работают спасатели, сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

Враг атаковал 7 регионов Украины. В Киевской области пострадали два человека, в Кировоградской области - один ребенок. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, около 30 жилых домов, общественный транспорт, автомобили. В Запорожье повреждено здание пожарно-спасательной части - написал Клименко в Telegram.

По его словам, над ликвидацией последствий сегодняшних обстрелов работают 350 спасателей и 100 единиц специализированной техники

Клименко рассказал, что для безопасности на месте ликвидации пожаров спасатели используют специальную технику: автолестницы с системами пенного тушения, тактический робот для тушения огня, тепловизоры, приборы для контроля за движением конструкций.

"В День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне россия в очередной раз продемонстрировала миру свою террористическую сущность. Следователи полиции фиксируют каждое военное преступление", - добавил глава МВД.

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