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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Массированная атака рф: враг ударил по 7 регионам Украины, трое пострадавших, в том числе ребенок

Массированная атака рф: враг ударил по 7 регионам Украины, трое пострадавших, в том числе ребенок

Киев  •  УНН

8 мая 2024, 06:14  •  10756 просмотра

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россия нанесла массированную атаку на 7 регионов Украины, в результате которой были ранены 3 человека, в том числе ребенок, объектами нападения стали энергетическая инфраструктура, жилые дома, общественный транспорт и автомобили.

Сегодня армия рф во время массированной атаки ударила по 7 регионам Украины. Пострадали три человека - в Киевской и Кировоградской областях, среди которых один ребенок.  Сейчас над ликвидацией последствий атак работают спасатели, сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН

Враг атаковал 7 регионов Украины. В Киевской области пострадали два человека, в Кировоградской области - один ребенок. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, около 30 жилых домов, общественный транспорт, автомобили. В Запорожье повреждено здание пожарно-спасательной части

- написал Клименко в Telegram.

По его словам, над ликвидацией последствий сегодняшних обстрелов работают 350 спасателей и 100 единиц специализированной техники

Клименко рассказал, что для безопасности на месте ликвидации пожаров спасатели используют специальную технику: автолестницы с системами пенного тушения, тактический робот для тушения огня, тепловизоры, приборы для контроля за движением конструкций.

"В День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне россия в очередной раз продемонстрировала миру свою террористическую сущность. Следователи полиции фиксируют каждое военное преступление", - добавил глава МВД. 

Россияне атаковали объекты генерации в шести областях8 мая 2024, 04:02 • 87384 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ihor-klymenkoИгорь Клименко
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
kievКиев
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