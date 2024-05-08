Відключення світла після атаки рф можливі сьогодні приблизно з 19:00 до 22:00 - глава "Укренерго"
Київ • УНН
У зв'язку з російськими атаками на енергетичні об'єкти, що спричинили значний дефіцит електроенергії, існує ймовірність відключення електроенергії з 19:00 до 22:00 сьогодні ввечері в години пікового споживання, якщо електроенергія не буде споживатися ощадливо.
Через значний дефіцит електроенергії, який виник внаслідок атаки рф по енергетичних об'єктах, є ймовірність відключення споживачів сьогодні ввечері в години найбільшого споживання - з 19:00 до 22:00. Про розповів керівник компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.
Сьогодні ввечері, якщо споживання досить суттєво збільшиться, нам доведеться вдатися до відключення споживачів, як останнього інструменту для збалансування енергосистеми. До цього треба бути готовими, але цього можна спробувати уникнути, якщо ощадливо і економно споживати електроенергію, особливо в години найбільшого споживання, це приблизно з 19:00 до 22:00
Він пояснив, що внаслідок ракетної атаки в енергосистемі спостерігається значний дефіцит електроенергії. Зараз його вдається перекривати завдяки імпорту електроенергії та аварійній допомозі з країн Європи.
За словами Кудрицького, були влучання по енергооб’єктах в низці областей як західного, так і центрального регіону."Було також влучання в один з об’єктів "Укренерго", але більшість ударів прийшлося по електростанціям, які виробляють електроенергію, а наші підстанції, нагадаю, її транспортують, передають. Відповідно в системі наразі існує досить великий дефіцит електроенергії", – розповів він.
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За словами керівника НЕК "Укренерго", захист енергооб’єктів допомагає мінімізувати наслідки атаки. "Говоримо як про активний захист, так і про так званий пасивний захист. Це інженерні укріплення. Що стосується підстанцій "Укренерго", то цей вид захисту дуже допомагає мінімізувати наслідки атаки", – розповів Кудрицький.
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