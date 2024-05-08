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По всій Україні ввечері можливі відключення світла після масованої атаки рф - Укренерго

По всій Україні ввечері можливі відключення світла після масованої атаки рф - Укренерго

Київ • УНН

 • 33311 перегляди

Через масовану атаку російських ракет і безпілотників на енергетичні об'єкти в кількох регіонах можливі відключення електроенергії по всій країні з 18:00 до 23:00.

Після нового масованого удару рф по об’єктах генерації з 18:00 до 23:00 можливі відключення електроенергії по всій Україні. Через бойові дії та атаку є знеструмлення у 9 областях. Про це повідомили у НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.

Деталі

"У ніч на 8 травня ворог випустив понад 50 ракет та 20 "шахедів" по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях", - вказали у НЕК.

Зазначається, що це вже п’ятий масований ракетно-дроновий удар по об’єктам енергетики, починаючи з 22 березня.

"Пошкоджень зазнали об’єкти генерації. Також російські "шахеди" пошкодили обладнання одного з об’єктів "Укренерго" в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами", - зазначили в Укренерго.

Наразі на пошкоджених об’єктах працює ДСНС, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго. Причина - дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами

- повідомили в Укренерго.

"Особливо важка ситуація", як повідомляється, очікується сьогодні з 18:00 до 23:00. "Диспетчерський центр "Укренерго" застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи", - зазначили у НЕК.

Імпорт

У вечірні години очікується імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 7 623 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 198 МВт. 

Знеструмлення

Через негоду на ранок знеструмлено 31 населений пункт в Кіровоградській, Сумській, Чернігівській областях. З інших причин знеструмлені 411 населені пункти. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Сумській областях.

рф атакувала енергетику в 6 регіонах, є пошкодження газової інфраструктури на заході, увечері можливі обмеження - Міненерго08.05.24, 10:08 • 17578 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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