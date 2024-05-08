По всей Украине вечером возможны отключения света после массированной атаки рф - Укрэнерго

После нового массированного удара рф по объектам генерации с 18:00 до 23:00 возможны отключения электроэнергии по всей Украине. Из-за боевых действий и атаки есть обесточивание в 9 областях. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 8 мая враг выпустил более 50 ракет и 20 "шахедов" по энергетической инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях", - указали в НЭК.

Отмечается, что это уже пятый массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетики, начиная с 22 марта

"Повреждения получили объекты генерации. Также российские "шахеды" повредили оборудование одного из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе. Сейчас потребители в этом регионе запитаны резервными схемами", - отметили в Укрэнерго.

Сейчас на поврежденных объектах работает ГСЧС, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Сегодня вечером с 18:00 до 23:00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям. Как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будет обнародовано на официальных страницах местных облэнерго. Причина - дефицит электроэнергии в энергосистеме. Он возник из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций, нанесенных российскими ударами - сообщили в Укрэнерго.

"Особенно тяжелая ситуация", как сообщается, ожидается сегодня с 18:00 до 23:00. "Диспетчерский центр "Укрэнерго" применяет все имеющиеся меры для преодоления дефицита, в частности импорт и аварийную помощь электроэнергии из энергосистем стран Европы", - отметили в НЭК.

Импорт

В вечерние часы ожидается импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 7 623 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 198 МВт.

Обесточивание

Из-за непогоды на утро обесточен 31 населенный пункт в Кировоградской, Сумской, Черниговской областях. По другим причинам обесточены 411 населенных пунктов. Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях.

рф атаковала энергетику в 6 регионах, есть повреждения газовой инфраструктуры на западе, вечером возможны ограничения - Минэнерго