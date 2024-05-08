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Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
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По всей Украине вечером возможны отключения света после массированной атаки рф - Укрэнерго
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Пожар на объекте критической инфраструктуры на Львовщине после ракетной атаки рф потушили - ОВА
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ЗАВЖДИКАВА без кофеина уже доступна на 112 АЗК WOG
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По всей Украине вечером возможны отключения света после массированной атаки рф - Укрэнерго
Из-за массированной атаки российских ракет и беспилотников на энергетические объекты в нескольких регионах возможны отключения электроэнергии по всей стране с 18:00 до 23:00.
Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украина потеряла 8 ГВт мощности - Гринчук
Украина потеряла более 8 ГВт энергетических мощностей из-за систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру с марта.
Гибель людей возле закрытого укрытия в Киеве: назначено первое заседание по обвинению должностных лиц КГГА, РГА и руководства больницы
Две женщины и ребенок погибли и еще 7 человек получили ранения возле закрытого укрытия в Деснянском районе Киева 1 июня 2023 года. Первое судебное заседание по обвинению должностных лиц КГГА, РГА и руководства больницы состоится в Деснянском районном суде 30 мая.
россия атакует украинские газохранилища, пытаясь продемонстрировать уязвимость украинской ГТС - Гринчук
россия атакует украинские газохранилища, чтобы продемонстрировать уязвимость украинской газотранспортной системы, поскольку транзит газа из России заканчивается.
Харьков и район снова под ударом россиян - ОВА
Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации, предупредил, что российские оккупанты наносят удары по Харькову и Харьковскому району, призвав быть осторожными.
После Пасхи растет количество выездов за границу
7 мая пассажиро-транспортный поток на западной границе Украины увеличился по сравнению с предыдущим днем: 66 000 человек и 15 000 транспортных средств пересекли границы с ЕС и Молдовой, из них 38 000 человек выехали из Украины и 28 000 въехали.
Пожар на объекте критической инфраструктуры на Львовщине после ракетной атаки рф потушили - ОВА
После попадания ракеты на объекте критической инфраструктуры в Червоноградском районе вспыхнул пожар, который потребовал 35 пожарных и 7 единиц специальной техники, чтобы потушить пламя на площади 100 квадратных метров без жертв и пострадавших.
россияне в очередной раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры: какие области пострадали больше всего
Российские войска массово атаковали энергетическую инфраструктуру в Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Запорожской, Полтавской областях и Криворожье, повредив объекты генерации и передачи электроэнергии.
Euroclear получил с начала 2024 года 1,6 млрд евро дохода от заблокированных активов рф
Euroclear, европейский депозитарий, с начала 2024 года получил 1,6 млрд евро процентного дохода от более 200 млрд евро замороженных российских активов.
ЗАВЖДИКАВА без кофеина уже доступна на 112 АЗК WOG
Сеть АЗК WOG расширяет доступность популярного проекта "ЗАВЖДИКАВА". Кофе без кофеина уже доступен уже на 112 крупнейших городских и трассовых заправках в 16 областях Украины.