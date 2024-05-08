Отключения света после атаки рф возможны сегодня примерно с 19:00 до 22:00 - глава "Укрэнерго"

Из-за значительного дефицита электроэнергии, который возник в результате атаки РФ по энергетическим объектам, есть вероятность отключения потребителей сегодня вечером в часы наибольшего потребления - с 19:00 до 22:00. Об этом рассказал руководитель компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире Радио Свобода, передает УНН.

Сегодня вечером, если потребление достаточно существенно увеличится, нам придется прибегнуть к отключению потребителей, как последнему инструменту для сбалансирования энергосистемы. К этому надо быть готовыми, но этого можно попытаться избежать, если экономно и бережливо потреблять электроэнергию, особенно в часы наибольшего потребления, это примерно с 19:00 до 22:00 - сказал Кудрицкий.

Он пояснил, что в результате ракетной атаки в энергосистеме наблюдается значительный дефицит электроэнергии. Сейчас его удается перекрывать благодаря импорту электроэнергии и аварийной помощи из стран Европы.

По словам Кудрицкого, были попадания по энергообъектам в ряде областей как западного, так и центрального региона. "Было также попадание в один из объектов "Укрэнерго", но большинство ударов пришлось по электростанциям, которые производят электроэнергию, а наши подстанции, напомню, ее транспортируют, передают. Соответственно в системе сейчас существует достаточно большой дефицит электроэнергии", - рассказал он.

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По словам руководителя НЭК "Укрэнерго", защита энергообъектов помогает минимизировать последствия атаки. "Говорим как об активной защите, так и о так называемой пассивной защите. Это инженерные укрепления. Что касается подстанций "Укрэнерго", то этот вид защиты очень помогает минимизировать последствия атаки", - рассказал Кудрицкий.

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