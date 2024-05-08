Засідання Штабу з підготовки до опалювального сезону: є завдання щодо ремонтів та захисту енергетичних об'єктів
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерствам затвердити графіки ремонтів енергетичних об'єктів та заходи з посилення їхнього захисту до початку опалювального сезону 2024/25, щоб подолати наслідки російської агресії.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання Міненерго й Мінінфраструктури затвердити графіки ремонтів енергетичних об’єктів та кроків щодо посилення їхнього захисту до початку опалювального сезону 2024/25 років. Про це Шмигаль повідомив під час першого засідання Штабу з підготовки до наступного осінньо-зимового періоду, передає УНН.
Провели перше засідання Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2024/25 років. Наша мета — подолати наслідки російського терору, модернізувати та адаптувати систему паливно-енергетичного комплексу до нових викликів, зробити так, щоб восени та взимку в домівках українців було світло й тепло
За його словами, під час засідання він акцентував увагу на викликах, які стоять перед Штабом:
- Масштаби руйнувань. Знищено або пошкоджено понад 800 об’єктів теплопостачання. Втрачено до 8 ГВт енергогенерації. Щоб відновити втрачене, потрібна колосальна сума — близько 1 млрд доларів.
- Потреба в нарощенні допомоги від партнерів. У Фонді підтримки енергетики України зібрано понад 410 млн євро. Стартує нова програма USAID для української енергетики вартістю 190 млн доларів, але потрібно подвоїти зусилля в залученні ресурсів.
- Фінансово-економічний стан підприємств енергетики й теплопостачання. Потрібні дієвих механізмів її розв’язання.
Він розповів, що під час засідання уряд заслухав інформацію від профільних міністрів та керівників енергетичних підприємств щодо проходження попереднього опалювального сезону й підготовки до наступного.
За підсумками доповідей дав завдання Міненерго й Мінінфраструктури затвердити графіки ремонтів енергетичних об’єктів та кроків щодо посилення їхнього захисту до початку опалювального сезону 2024/25 років
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