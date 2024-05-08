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Засідання Штабу з підготовки до опалювального сезону: є завдання щодо ремонтів та захисту енергетичних об'єктів

Засідання Штабу з підготовки до опалювального сезону: є завдання щодо ремонтів та захисту енергетичних об'єктів

Київ • УНН

 • 18178 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерствам затвердити графіки ремонтів енергетичних об'єктів та заходи з посилення їхнього захисту до початку опалювального сезону 2024/25, щоб подолати наслідки російської агресії.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання Міненерго й Мінінфраструктури затвердити графіки ремонтів енергетичних об’єктів та кроків щодо посилення їхнього захисту до початку опалювального сезону 2024/25 років. Про це Шмигаль повідомив під час першого засідання Штабу з підготовки до наступного  осінньо-зимового періоду, передає УНН.

Провели перше засідання Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2024/25 років. Наша мета — подолати наслідки російського терору, модернізувати та адаптувати систему паливно-енергетичного комплексу до нових викликів, зробити так, щоб восени та взимку в домівках українців було світло й тепло

- повідомив Шмигаль.

За його словами, під час засідання він акцентував увагу на викликах, які стоять перед Штабом:

  • Масштаби руйнувань. Знищено або пошкоджено понад 800 об’єктів теплопостачання. Втрачено до 8 ГВт енергогенерації. Щоб відновити втрачене, потрібна колосальна сума — близько 1 млрд доларів.
  • Потреба в нарощенні допомоги від партнерів. У Фонді підтримки енергетики України зібрано понад 410 млн євро. Стартує нова програма USAID для української енергетики вартістю 190 млн доларів, але потрібно подвоїти зусилля в залученні ресурсів.
  • Фінансово-економічний стан підприємств енергетики й теплопостачання. Потрібні дієвих механізмів її розв’язання.

Він розповів, що під час засідання уряд заслухав інформацію від профільних міністрів та керівників енергетичних підприємств щодо проходження попереднього опалювального сезону й підготовки до наступного.

За підсумками доповідей дав завдання Міненерго й Мінінфраструктури затвердити графіки ремонтів енергетичних об’єктів та кроків щодо посилення їхнього захисту до початку опалювального сезону 2024/25 років

- розповів Шмигаль.

Нагадаємо

У зв'язку з російськими атаками на енергетичні об'єкти, що спричинили значний дефіцит електроенергії, існує ймовірність відключення електроенергії з 19:00 до 22:00 сьогодні ввечері в години пікового споживання, якщо електроенергія не буде споживатися ощадливо.

Боррель про нічну атаку рф: Україна терміново потребує систем ППО08.05.24, 15:54 • 26677 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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