Внаслідок російських атак Україна виводить з експлуатації дві ГЕС
Київ • УНН
Дві гідроелектростанції в Україні були виведені з експлуатації через значні пошкодження, спричинені масштабною російською атакою на енергетичну інфраструктуру.
Внаслідок масштабної російської атаки на енергоінфраструктуру, після обстрілів 8 травня, Україна вивела з експлуатації дві гідроелектростанції. Про це пише УНН з посиланням на заяву Укргідроенерго.
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Дві ГЕС виведено з експлуатації. 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики
В компанії додали, що наразі вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів.
Укргідроенерго зазначає, що росіяни продовжують масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів.
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