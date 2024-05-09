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Внаслідок російських атак Україна виводить з експлуатації дві ГЕС

Внаслідок російських атак Україна виводить з експлуатації дві ГЕС

Київ • УНН

 • 105245 перегляди

Дві гідроелектростанції в Україні були виведені з експлуатації через значні пошкодження, спричинені масштабною російською атакою на енергетичну інфраструктуру.

Внаслідок масштабної російської атаки на енергоінфраструктуру, після обстрілів 8 травня, Україна вивела з експлуатації дві гідроелектростанції. Про це пише УНН з посиланням на заяву Укргідроенерго. 

Деталі 

Дві ГЕС виведено з експлуатації. 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики

- резюмували у відомстві. 

В компанії додали, що наразі  вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів.

Укргідроенерго зазначає, що росіяни продовжують масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів.

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Нагадаємо

В НЕК "Укренерго" заявили, що через значний дефіцит електроенергії протягом дня, "Укренерго" обмежуватиме промислове споживання з 18:00 до опівночі. Окрім того, можливі аварійні відключення побутових споживачів, якщо споживання продовжуватиме зростати.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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