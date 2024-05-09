Дефіцит електроенергії значний: в Укренерго попередили про потенційні аварійні відключення світла
Київ • УНН
Через значний дефіцит електроенергії протягом дня, спричинений пошкодженням українських електростанцій, "Укренерго" обмежуватиме промислове споживання з 18:00 до опівночі, а також можливі аварійні відключення побутових споживачів, якщо споживання продовжуватиме зростати.
Дефіцит електроенергії в Україні значний протягом майже всієї доби. З 18:00 до 24:00 споживання промисловості буде обмежуватись. При зростанні споживання можливі аварійні відключення, що торкнеться й побутових споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.
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"В енергосистемі протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії", - повідомили у компанії.
Як вказано, причина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки. "Удень обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки активній роботі електростанцій на ВДЕ. В інші години нестача електроенергії є значною. Для уникнення відключень побутових споживачів Диспетчерський центр "Укренерго" застосовує всі можливі заходи подолання дефіциту: імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, обмеження споживання промислових споживачів", - зазначили в Укренерго.
Сьогодні ввечері, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Але, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів
Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п’ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях, пояснили у компанії.
І закликали споживати електроенергію ощадливо, особливо з 18 до 24 години.
Україна бере аварійну допомогу електрикою з ЄС, знову можливі обмеження для промисловості - Міненерго09.05.24, 10:59 • 23645 переглядiв
Імпорт
Протягом доби, як вказано, є імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 16 699 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 418 МВт.
Знеструмлення
На ранок знеструмлені 411 населених пунктів. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій, Харківській областях.