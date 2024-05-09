Дефицит электроэнергии значительный: в Укрэнерго предупредили о потенциальных аварийных отключениях света

Дефицит электроэнергии в Украине значительный в течение почти всех суток. С 18:00 до 24:00 потребление промышленности будет ограничиваться. При росте потребления возможны аварийные отключения, что коснутся и бытовых потребителей. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Детали

"В энергосистеме в течение почти всех суток, за исключением дневных часов, имеется значительный дефицит электроэнергии", - сообщили в компании.

Как указано, причина - масштабные повреждения украинских электростанций, из-за которых они не могут производить столько же электроэнергии, как до атаки. "Днем объем дефицита электроэнергии уменьшается благодаря активной работе электростанций на ВИЭ. В другие часы нехватка электроэнергии является значительной. Во избежание отключений бытовых потребителей Диспетчерский центр "Укрэнерго" применяет все возможные меры преодоления дефицита: импорт и аварийную помощь из стран Европы, ограничение потребления промышленных потребителей", - отметили в Укрэнерго.

Сегодня вечером, с 18:00 до 24:00, будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Но, если потребление продолжит расти, возможно применение аварийных отключений, которое коснется и бытовых потребителей - указали в Укрэнерго.

Ограничение потребления - это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже пятой в этом году прицельной ракетной атаки врага по электростанциям, пояснили в компании.

И призвали потреблять электроэнергию экономно, особенно с 18 до 24 часов.

Украина берет аварийную помощь электричеством из ЕС, снова возможны ограничения для промышленности - Минэнерго

Импорт

В течение суток, как указано, есть импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 16 699 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 418 МВт.

Обесточивание

На утро обесточены 411 населенных пунктов. Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Донецкой, Запорожской, Харьковской областях.