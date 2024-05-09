Украина берет аварийную помощь электричеством из ЕС, снова возможны ограничения для промышленности - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за вражеских обстрелов и повреждения энергетических объектов поставки электроэнергии промышленным потребителям были ограничены, ограничения возможны до сих пор, а Украина получила экстренную помощь от Польши, Румынии и Словакии, которая составила около 3% суточного потребления электроэнергии.
Вследствие вражеской атаки и значительных повреждений энергообъектов накануне ограничивалось электроснабжение промышленных потребителей, применение ограничений для промышленности возможно и сегодня. Украина сегодня уже брала аварийную помощь из трех стран ЕС, ожидается это и вечером. Об этом сообщили в четверг в Минэнерго, пишет УНН.
Генерация и потребление
"За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью, которая привлекалась из энергосистем Польши, Румынии и Словакии. Суммарный объем экстренных поставок составил около 3% от суточного потребления электроэнергии", - сообщили в министерстве.
Также, как указано, в дневные часы Украина по запросу Польши в экстренном порядке получала излишки электроэнергии.
"Сегодня на запрос Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии от Польши, Румынии и Словакии. Привлечение аварийной помощи предполагается и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии", - отметили в министерстве.
Как сообщается, из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня.
"Также с 18:00 до 23:00 в часы вечернего пика во всех регионах, кроме Херсонской области, применялись ограничения промышленных потребителей. При этом электроснабжение бытовых потребителей не ограничивалось", - добавили в ведомстве.
В южных регионах для недопущения перегрузки оборудования одной из высоковольтных подстанций оператор системы передачи с 10:35 до 16:05 ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ, указали в министерстве.
В Минэнерго призвали потреблять электричество ответственно.
"Учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме, просим потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00). Промышленность - пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы", - отметили в министерстве.
Ситуация на ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе незначительно снизился и составляет 15,39 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, отметили в Минэнерго.
Импорт и экспорт
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 16 699 МВт-ч. Экспорта не предвидится.
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Украина берет аварийную помощь электричеством из ЕС, снова возможны ограничения для промышленности - Минэнерго
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