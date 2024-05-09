Україна бере аварійну допомогу електрикою з ЄС, знову можливі обмеження для промисловості - Міненерго
Київ • УНН
Через ворожі обстріли та пошкодження енергетичних об'єктів постачання електроенергії промисловим споживачам було обмежено, обмеження можливі й досі, а Україна отримала екстрену допомогу від Польщі, Румунії та Словаччини, яка становила близько 3% добового споживання електроенергії.
Внаслідок ворожої атаки і значних пошкоджень енергооб'єктів напередодні обмежувалося електропостачання промислових споживачів, застосування обмежень для промисловості можливе і сьогодні. Україна сьогодні вже брала аварійну допомогу з трьох країн ЄС, очікується це і ввечері. Про це повідомили у четвер у Міненерго, пише УНН.
Генерація і споживання
"Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою, що залучалася з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання становив близько 3% від добового споживання електроенергії", - повідомили у міністерстві.
Також, як вказано, у денні години Україна на запит Польщі в екстреному порядку отримувала надлишки електроенергії.
"Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії від Польщі, Румунії та Словаччини. Залучення аварійної допомоги передбачається і у години вечірнього максимуму споживання електроенергії", - зазначили у міністерстві.
Як повідомляється, через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні.
"Також з 18:00 до 23:00 в години вечірнього піку у всіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося", - додали у відомстві.
У південних регіонах для недопущення перевантаження обладнання однієї з високовольтних підстанцій оператор системи передачі з 10:35 до 16:05 обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ, вказали у міністерстві.
У Міненерго закликали споживати електрику відповідально.
"Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, просимо споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00). Промисловість – переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми", - зазначили у міністерстві.
Ситуація на ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі незначною мірою знизився і становить 15,39 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції, зазначили у Міненерго.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 16 699 МВт-год. Експорту не передбачається.