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Для відновлення після атак: Британія внесе до Фонду підтримки енергетики 23 млн євро

Для відновлення після атак: Британія внесе до Фонду підтримки енергетики 23 млн євро

Київ • УНН

 • 19827 перегляди

Велика Британія надасть додаткові 23 мільйони євро до Фонду енергетичної підтримки України, щоб допомогти відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру, посилити безпеку та забезпечити резервне живлення.

Велика Британія внесе до Фонду підтримки енергетики України 23 мільйони євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики України.

Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23 млн євро). Кошти від чергового гранту Сполученого Королівства найближчим часом надійдуть на рахунок Фонду. Вони будуть спрямовані на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, посилення фізичного захисту та забезпечення резервного живлення, включаючи генератори та розподілену генерацію

- йдеться в повідомленні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував уряду Великої Британії за цю важливу підтримку.

Ворог продовжує нищити українську енергетику. Допомога партнерів є вкрай потрібною для проведення ремонтів, відновлення пошкоджених об’єктів і збільшення маневрових потужностей до наступного опалювального сезону

– зазначив Галущенко.

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Повідомляється, що новий грант доповнює попередні внески Великої Британії, сума яких уже складає 50 мільйонів євро. Загальна сума внесків до Фонду сягнула понад 433 мільйони євро.

В Міненерго нагадали, що Фонд підтримки енергетики України було створено у 2022 році за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон. Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії рф.

Окрім того, днями у Києві відбулася зустріч міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона та Германа Галущенка. Під час зустрічі сторони оголосили про початок реалізації перших 13 інноваційних проєктів в енергетиці у межах програми InnovateUkraine. Фінансування відповідних проєктів на суму 16 мільйонів фунтів стерлінгів забезпечить Уряд Сполученого Королівства.

Засідання Штабу з підготовки до опалювального сезону: є завдання щодо ремонтів та захисту енергетичних об'єктів 08.05.24, 17:56 • 18178 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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