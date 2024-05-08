"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Для восстановления после атак: Британия внесет в Фонд поддержки энергетики 23 млн евро
Великобритания предоставит дополнительные 23 миллиона евро в Фонд энергетической поддержки Украины, чтобы помочь восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру, усилить безопасность и обеспечить резервное питание.
Самый жаркий апрель в истории продолжил 11-месячную полосу рекордных температур
Апрель 2024 года стал самым жарким апрелем за всю историю наблюдений в мире, продолжив 11-месячную серию рекордных месячных температур, что свидетельствует о том, что мир опасно близок к превышению установленного Парижским соглашением лимита глобального потепления на 1,5°C.
ВР планирует сделать шаг к усилению ответственности за распространение наркотиков во время военного положения
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который предлагает ужесточить наказание, включая штрафы и лишение свободы, за незаконный оборот наркотиков и производство прекурсоров во время военного положения.
Порноактриса Сторми Дэниелс рассказала в суде о своей встрече с Трампом
Порноактриса Сторми Дэниелс дала показания в суде о своей сексуальной связи с Дональдом Трампом в 2006 году и плату, которую она получила от него за молчание об этом во время его президентской кампании 2016 года.
На фронте за сутки более 120 боевых столкновений, россияне активизировались на Ореховском направлении - Генштаб
За минувшие сутки украинские войска отбили 121 боевое столкновение на разных участках фронта, при этом больше всего обстрелов противник совершил на Авдеевском и Бахмутском направлениях, а также активизировался на Ореховском направлении, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры.
Оккупанты нанесли три удара по поселку на Запорожье, есть раненая
российская армия обстреляла село Веселянка Запорожского района, ранив женщину и повредив жилые дома и хозяйственные постройки.
ВР планирует рассмотреть законопроект об особенностях назначения на должность судьи во время военного положения
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который позволит Президенту возвращать представление на назначение судей в Высший совет правосудия для повторного рассмотрения во время военного положения и через год после него, если есть информация о действиях, угрожающих национальной безопасности.
В ЕС начали обсуждение 14 пакета санкций против рф, который предусматривает ограничения по СПГ - СМИ
ЕС начал переговоры по 14-му пакету санкций против России, который включает ограничения на российский газ, в частности, запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) и введение ограничений на три российских СПГ-проекта.
К переговорам о вступлении Украины в ЕС будут привлечены нардепы - Стефанчук
Украина будет привлекать депутатов к каждому из 35 разделов, составляющих основу переговорного процесса по вступлению в ЕС, причем депутаты из соответствующих комитетов будут участвовать в переговорах по соответствующим разделам, что является новым подходом по сравнению с предыдущими расширениями ЕС.
ВС определил, когда религиозные убеждения исключают ответственность за уклонение от призыва
Верховный Суд постановил, что право на отказ от военной службы по религиозным убеждениям не является абсолютным и может быть ограничено во время мобилизации, требуя объективных доказательств искренних и последовательных религиозных убеждений, выходящих за пределы собственных заявлений.