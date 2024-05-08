Для восстановления после атак: Британия внесет в Фонд поддержки энергетики 23 млн евро

Великобритания внесет в Фонд поддержки энергетики Украины 23 миллиона евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Великобритания объявила о дополнительном взносе в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов (23 млн евро). Средства от очередного гранта Соединенного Королевства в ближайшее время поступят на счет Фонда. Они будут направлены на закупку оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры, усиления физической защиты и обеспечения резервного питания, включая генераторы и распределенную генерацию - говорится в сообщении.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил правительство Великобритании за эту важную поддержку.

Враг продолжает уничтожать украинскую энергетику. Помощь партнеров крайне необходима для проведения ремонтов, восстановления поврежденных объектов и увеличения маневровых мощностей к следующему отопительному сезону - отметил Галущенко.

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Сообщается, что новый грант дополняет предыдущие взносы Великобритании, сумма которых уже составляет 50 миллионов евро. Общая сумма взносов в Фонд достигла более 433 миллионов евро.

В Минэнерго напомнили, что Фонд поддержки энергетики Украины был создан в 2022 году по инициативе министра энергетики Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. Это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, которые хотят поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.

Кроме того, на днях в Киеве состоялась встреча министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона и Германа Галущенко. Во время встречи стороны объявили о начале реализации первых 13 инновационных проектов в энергетике в рамках программы InnovateUkraine. Финансирование соответствующих проектов на сумму 16 миллионов фунтов стерлингов обеспечит Правительство Соединенного Королевства.

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