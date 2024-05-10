Вопрос выживания: Галущенко обсудил с послом Японии оперативную помощь для восстановления и подготовку к зиме

Министр энергетики Герман Галущенко провел встречу с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори, а также с главным представителем офиса Агентства международного сотрудничества Японии JICA в Украине Мацунага Хидеки, где обсудили вопросы восстановления поврежденных энергосистем и подготовку к зиме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики, передает УНН.

Детали

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, Герман Галущенко провел встречу с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори, а также с главным представителем офиса Агентства международного сотрудничества Японии JICA в Украине Мацунага Хидеки.

Наибольшие потери понесла тепловая генерация, продолжаются прицельные обстрелы объектов гидроэнергетики. Ситуация достаточно сложная, и очень важно максимально восстановить объекты до начала зимы, а также нарастить мощности распределенной генерации на местах. Это вопрос нашего выживания - отметил во время встречи Галущенко.

Министр поблагодарил японских партнеров за уже оказанную помощь, в частности газовые турбины и автотрансформаторы и отметил важность недавних договоренностей о поставках в Украину более 100 крупных генераторов общей мощностью более 130 МВт.

Обсуждалась возможность привлечения дополнительной помощи от JICA в виде оборудования, а также сотрудничество для усиления физической защиты энергообъектов. Представители японской стороны отметили, что помощь украинскому энергосектору - один из приоритетов для Японии, что было подтверждено на недавней встрече в Токио Германа Галущенко с министром иностранных дел Японии Йоко Камикава - отметили в министерстве.

Напомним

Германия выделит на восстановление энергосистемы Украины, пострадавшей от массированных российских ударов, 45 миллионов евро.