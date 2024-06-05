Парламент принял закон об отмене двойного налогообложения с Японией
Киев • УНН
Верховная Рада ратифицировала украинско-японскую Конвенцию об устранении двойного налогообложения, устанавливающую ограничения на налогообложение дивидендов, процентов и роялти между двумя странами для облегчения экономических отношений и снижения налоговых барьеров.
Правительство приняло закон О ратификации Межправительственной украинско-японской конвенции о двойном налогообложении с Японией, которую подписали 19 февраля этого года в Токио.
Об этом сообщил Минфин, пишет УНН.
Закон был принят для обеспечения правовой основы для ратификации Конвенции и протокола, подписанных 19 февраля 2024 года в Токио, что позволит завершить все необходимые внутригосударственные процедуры. Это урегулирует распределение прав на налогообложение некоторых видов доходов между Украиной и Японией. Соглашение между Украиной и Японией устанавливает следующие ограничения на налогообложение доходов:
Дивиденды: общая налоговая ставка составляет 15%;
Проценты: общая ставка налогообложения составляет 10%;
Роялти: ставка налогообложения роялти составляет 5%.
Эти меры будут способствовать снижению налоговых барьеров для бизнеса между двумя странами. После ратификации, это соглашение вступит в силу на 30 день после обмена ратификационными документами.
Этот шаг должен способствовать развитию экономических отношений между Украиной и Японией, более благоприятным условиям для внешних инвестиций и торговли, а также уменьшению налоговых препятствий. Конвенцией и Протоколом будут руководить Министерство финансов Украины и Государственная налоговая служба Украины.
Напомним
Ранее министр энергетики Герман Галущенко провел встречу с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори, а также с главным представителем офиса Агентства международного сотрудничества Японии JICA в Украине Мацунага Хидеки, где обсудили вопросы восстановления поврежденных энергосистем и подготовку к зиме.
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