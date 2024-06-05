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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Парламент принял закон об отмене двойного налогообложения с Японией

Парламент принял закон об отмене двойного налогообложения с Японией

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 12:31  •  6705 просмотра

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Верховная Рада ратифицировала украинско-японскую Конвенцию об устранении двойного налогообложения, устанавливающую ограничения на налогообложение дивидендов, процентов и роялти между двумя странами для облегчения экономических отношений и снижения налоговых барьеров.

Правительство приняло закон О ратификации Межправительственной украинско-японской конвенции о двойном налогообложении с Японией, которую подписали 19 февраля этого года в Токио.

Об этом сообщил Минфин, пишет УНН.

Закон был принят для обеспечения правовой основы для ратификации Конвенции и протокола, подписанных 19 февраля 2024 года в Токио, что позволит завершить все необходимые внутригосударственные процедуры. Это урегулирует распределение прав на налогообложение некоторых видов доходов между Украиной и Японией. Соглашение между Украиной и Японией устанавливает следующие ограничения на налогообложение доходов:

Дивиденды: общая налоговая ставка составляет 15%;

Проценты: общая ставка налогообложения составляет 10%;

Роялти: ставка налогообложения роялти составляет 5%.

Эти меры будут способствовать снижению налоговых барьеров для бизнеса между двумя странами. После ратификации, это соглашение вступит в силу на 30 день после обмена ратификационными документами.

Этот шаг должен способствовать развитию экономических отношений между Украиной и Японией, более благоприятным условиям для внешних инвестиций и торговли, а также уменьшению налоговых препятствий. Конвенцией и Протоколом будут руководить Министерство финансов Украины и Государственная налоговая служба Украины.

Напомним

Ранее министр энергетики Герман Галущенко провел встречу с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори, а также с главным представителем офиса Агентства международного сотрудничества Японии JICA в Украине Мацунага Хидеки, где обсудили вопросы восстановления поврежденных энергосистем и подготовку к зиме. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
tokioТокио
yaponiyaЯпония
ukrainaУкраина
polshaПольша
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