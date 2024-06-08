NHK: Украина и Япония подпишут соглашение о содействии восстановлению

Украина и Япония завершают текст соглашения о сотрудничестве в сфере послевоенного восстановления, которое должно быть подписано уже в ближайшее время. Об этом утверждает японское медиа NHK, передает УНН.

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По информации, из-за конституционных особенностей Японии документ будет отличаться от привычных для нашего государства двусторонних соглашений о безопасности.

Вместо оборонного аспекта он будет сосредоточен на экономическом и будет предусматривать меры по содействию восстановлению украинской инфраструктуры. Договоренности будут охватывать временной промежуток в 10 лет.

Ожидается, что подписать соглашение Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Фумио Кисида смогут уже во время пребывания в Италии на саммите G7, куда был приглашен украинский глава государства.

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