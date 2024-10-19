У Токіо чоловік закидав коктейлями Молотова штаб-квартиру правлячої партії
Київ • УНН
У Токіо 49-річний чоловік кинув кілька пляшок із запальною сумішшю до будівлі штаб-квартири Ліберально-демократичної партії Японії. Напад стався за 8 днів до дострокових парламентських виборів на тлі корупційних скандалів у партії.
У Токіо 49-річний чоловік кинув кілька пляшок із запальною сумішшю до будівлі штаб-квартири Ліберально-демократичної партії Японії. Про це повідомляє NHK, пише УНН.
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Як повідомляє департамент поліції Токіо, чоловік під'їхав на мікроавтобусі до будівлі, а потім кинув п'ять чи шість коктейлів Молотова. При цьому ніхто не постраждав, одна з пляшок потрапила до поліцейської машини.
Видання зазначає, що після цього він спробував протаранити огорожу резиденції прем'єр-міністра країни та кинув предмет, схожий на димову шашку. Поліція затримала нападаючого і зараз з'ясовує його мотиви.
Напад на штаб-квартиру правлячої партії стався за вісім днів до парламентських виборів, призначених на 27 жовтня. Вибори відбудуться достроково на тлі корупційних скандалів у Ліберально-демократичній партії та зміни її лідера.
Нагадаємо
Лідер правлячої партії Шігеру Ішіба призначений 102-м прем'єр-міністром Японії після відставки попереднього уряду Фуміо Кісіди. Ішіба пообіцяв продовжити їх економічну політику та призначити парламентські вибори на 27 жовтня.