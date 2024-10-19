В Токио мужчина забросал коктейлями Молотова штаб-квартиру правящей партии

В Токио 49-летний мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание штаб-квартиры Либерально-демократической партии Японии. Об этом сообщает NHK, пишет УНН.

Детали

Как сообщает департамент полиции Токио, мужчина подъехал на микроавтобусе к зданию, а затем бросил пять или шесть коктейлей Молотова. При этом никто не пострадал, одна из бутылок попала в полицейскую машину.

Издание отмечает, что после этого он попытался протаранить ограждение резиденции премьер-министра страны и бросил предмет, похожий на дымовую шашку. Полиция задержала нападавшего и сейчас выясняет его мотивы.

Нападение на штаб-квартиру правящей партии произошло за восемь дней до парламентских выборов, назначенных на 27 октября. Выборы состоятся досрочно на фоне коррупционных скандалов в Либерально-демократической партии и смены ее лидера.

Напомним

Лидер правящей партии Шигеру Ишиба назначен 102-м премьер-министром Японии после отставки предыдущего правительства Фумио Кисиды. Ишиба пообещал продолжить их экономическую политику и назначить парламентские выборы на 27 октября.