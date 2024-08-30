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Японія розгляне можливість нарощування постачання Україні обладнання для енергетики - Міненерго

Японія розгляне можливість нарощування постачання Україні обладнання для енергетики - Міненерго

Київ • УНН

 • 31986 перегляди

Герман Галущенко зустрівся з послом Японії для обговорення енергетичної безпеки та допомоги Україні. Японія розгляне можливість збільшення постачання необхідного обладнання для захисту і відновлення енергосистеми.

Японія розгляне можливість збільшення постачання необхідного обладнання для захисту і відновлення енергосистеми України, повідомили у Міненерго за підсумками зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка з послом Японії Мацудою Кунінорі, пише УНН.

Деталі

Галущенко, як вказано, зустрівся з послом Японії в Україні для обговорення невідкладних питань енергетичної безпеки та пріоритетних напрямків партнерської допомоги на тлі посилення ворожих обстрілів цивільної енергетичної інфраструктури.

На зустрічі, за даними Міненерго, йшлося:

  • про оперативну ситуацію в енергосистемі після однієї з наймасштабніших комбінованих атак росії на українську енергетику; 
  • про актуальні потреби України для захисту і відновлення зруйнованих росією обʼєктів енергосистеми.

Посол Японії, як зазначається, висловив щирі співчуття народу України в зв’язку з руйнівними атаками з боку держави-терориста та рішуче засудив варварські обстріліли енергооб’єктів.

Уряд Японії розгляне можливість збільшення та прискорення постачання необхідного Україні обладнання

- повідомили у Міненерго у соцмережах.

Японія готує новий проєкт грантової допомоги для відновлення України29.08.24, 19:43 • 26409 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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