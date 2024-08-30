Японія розгляне можливість нарощування постачання Україні обладнання для енергетики - Міненерго
Київ • УНН
Герман Галущенко зустрівся з послом Японії для обговорення енергетичної безпеки та допомоги Україні. Японія розгляне можливість збільшення постачання необхідного обладнання для захисту і відновлення енергосистеми.
Японія розгляне можливість збільшення постачання необхідного обладнання для захисту і відновлення енергосистеми України, повідомили у Міненерго за підсумками зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка з послом Японії Мацудою Кунінорі, пише УНН.
Деталі
Галущенко, як вказано, зустрівся з послом Японії в Україні для обговорення невідкладних питань енергетичної безпеки та пріоритетних напрямків партнерської допомоги на тлі посилення ворожих обстрілів цивільної енергетичної інфраструктури.
На зустрічі, за даними Міненерго, йшлося:
- про оперативну ситуацію в енергосистемі після однієї з наймасштабніших комбінованих атак росії на українську енергетику;
- про актуальні потреби України для захисту і відновлення зруйнованих росією обʼєктів енергосистеми.
Посол Японії, як зазначається, висловив щирі співчуття народу України в зв’язку з руйнівними атаками з боку держави-терориста та рішуче засудив варварські обстріліли енергооб’єктів.
Уряд Японії розгляне можливість збільшення та прискорення постачання необхідного Україні обладнання
Японія готує новий проєкт грантової допомоги для відновлення України29.08.24, 19:43 • 26409 переглядiв