В рамках дії IT-коаліції, Японія ознайомлена з топ-проєктами цифрової трансформації ЗСУ
Київ • УНН
Японська делегація отримала інформацію про ключові проєкти цифрової трансформації ЗСУ в рамках IT-коаліції. Україна та Японія домовились про подальшу співпрацю щодо впровадження нових проєктів.
В рамках зустрічі в Києві, японська делегація отримала інформацію про Резерв+, Армія+, Коаліцію дронів і бойову систему DELTA. Представники Міноборони України та посольства Японії підтвердили продовження співпраці, зокрема щодо нових проєктів IT-коаліції.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу МО України.
Україна та Японія посилюють співпрацю в межах IT-коаліції:
Японська делегація в рамках зустрічі з представництвом Міністерства Оборони України, була ознайомлена топ-проєктами українського війська:
Йдеться про:
- Резерв+;
- Армія+;
- Коаліція дронів;
- Бойова систему DELTA (нещодавно пройшла перевірку за стандартами НАТО).
Крім того, японські делегати отрималим інформацію щодо нових функцій, які Міноборони планує реалізувати у Резерв+ та Армія+ до кінця року.
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко обговорила з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні паном Мацудою Кунінорі та його командою подальшу співпрацю щодо впровадження проєктів в межах коаліцій.
Японія – надійний партнер для України, і я дякую за її участь в IT-коаліції. Домовилися продовжувати співпрацю у поточних ініціативах, а також знайти нові проєкти, де наші знання і можливості могли б бути корисними один одному
Нагадаємо
Українська делегація у Вашингтоні зустрілася з радниками з питань нацбезпеки США, Британії, Німеччини та Франції.
Японія розгляне можливість нарощування постачання Україні обладнання для енергетики - Міненерго30.08.24, 09:39 • 31986 переглядiв