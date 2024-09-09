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В рамках дії IT-коаліції, Японія ознайомлена з топ-проєктами цифрової трансформації ЗСУ

В рамках дії IT-коаліції, Японія ознайомлена з топ-проєктами цифрової трансформації ЗСУ

Київ • УНН

 • 26233 перегляди

Японська делегація отримала інформацію про ключові проєкти цифрової трансформації ЗСУ в рамках IT-коаліції. Україна та Японія домовились про подальшу співпрацю щодо впровадження нових проєктів.

В рамках зустрічі в Києві, японська делегація отримала інформацію про Резерв+, Армія+, Коаліцію дронів і бойову систему DELTA. Представники Міноборони України та посольства Японії підтвердили продовження співпраці, зокрема щодо нових проєктів IT-коаліції.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу МО України.

Україна та Японія посилюють співпрацю в межах IT-коаліції:

Японська делегація в рамках зустрічі з представництвом Міністерства Оборони України, була ознайомлена топ-проєктами українського війська:

Йдеться про:

  • Резерв+;
  • Армія+;
  • Коаліція дронів;
  • Бойова систему DELTA (нещодавно пройшла перевірку за стандартами НАТО).

Крім того, японські делегати отрималим інформацію щодо нових функцій, які Міноборони планує реалізувати у Резерв+ та Армія+ до кінця року.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко обговорила з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні паном Мацудою Кунінорі та його командою подальшу співпрацю щодо впровадження проєктів в межах коаліцій.

Японія – надійний партнер для України, і я дякую за її участь в IT-коаліції. Домовилися продовжувати співпрацю у поточних ініціативах, а також знайти нові проєкти, де наші знання і можливості могли б бути корисними один одному

– підсумувала заступниця міністра оборони України.

Нагадаємо 

Українська делегація у Вашингтоні зустрілася з радниками з питань нацбезпеки США, Британії, Німеччини та Франції.

Японія розгляне можливість нарощування постачання Україні обладнання для енергетики - Міненерго30.08.24, 09:39 • 31986 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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