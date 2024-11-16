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Си Цзиньпин провел первую встречу с новым премьером Японии: обсудили острые вопросы

Си Цзиньпин провел первую встречу с новым премьером Японии: обсудили острые вопросы

Киев  •  УНН

 • 1823 просмотра

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Лидеры Китая и Японии провели первую встречу, где обсудили проблемные вопросы между странами. Япония попросила отменить запрет на морепродукты и усилить безопасность японцев в Китае.

Глава Китая Си Цзиньпин сказал премьер-министру Японии Сигеру Исибе на их первой встрече, что Китай надеется, что Япония "должным образом будет решать" такие важные вопросы, как история и Тайвань, сообщают китайские государственные СМИ в субботу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Си призвал двух азиатских соседей защитить глобальную систему свободной торговли, а также стабильные и беспрепятственные цепочки производства и поставок, когда они встретились на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Лиме в Перу.

Исиба сказал Си, что хочет построить "конструктивные и стабильные" отношения, но попросил его отменить запрет на импорт японских морепродуктов и усилить меры безопасности для японских граждан в Китае после недавних смертоносных нападений с ножами, а также выразил обеспокоенность относительно китайской деятельности в море.

Согласно японскому отчету о встрече, Исиба попросил Си освободить японских граждан, задержанных в Китае.

Это была первая встреча между Исибой, который занял должность в октябре, и долго правящим китайским лидером.

Дополнение

В последние месяцы китайские и японские официальные лица впервые за много лет предприняли шаги по возобновлению нескольких консультативных переговорных площадок, что свидетельствует о возможном урегулировании напряженных отношений.

В последние годы Китай и Япония расходились во мнениях по таким вопросам, как территориальные претензии, торговая напряженность и гнев Пекина из-за решения Токио сбросить очищенную воду с поврежденной АЭС "Фукусима" в море, что привело к запрету морепродуктов.

Также обеспокоенность по поводу антияпонских настроений в Китае вызывают два недавних нападения в Китае - нападение с ножом, в результате которого погиб 10-летний японский школьник в Шэньчжэне в сентябре, и нападение с ножом, в результате которого погибла китаянка, которая пыталась защитить японскую мать и ее ребенка от нападавшего.

Джо Байден встретился с лидерами Южной Кореи и Японии: о чем говорили16 нояб. 2024, 07:14 • 7858 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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