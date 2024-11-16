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Джо Байден встретился с лидерами Южной Кореи и Японии: о чем говорили

Киев  •  УНН

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На саммите АТЭС в Лиме лидеры США, Японии и Южной Кореи объявили о создании Трехстороннего секретариата. Страны договорились о сотрудничестве с Филиппинами и осудили поддержку КНДР войны России против Украины.

Действующий президент США Джо Байден встретился 15 ноября с лидерами Японии и Южной Кореи. Об этом информирует, передает УНН.

Детали

На полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме (Перу), Байден, президент Южной Кореи Юн Сук Йоля и премьер-министр Японии Сигеру Ишиба провели совместную встречу. Три страны объявили о создании Трехстороннего секретариата, призванного официально оформить отношения и убедиться, что это не просто "серия встреч", - сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан журналистам.

Отмечается, что Байден видит тесные связи между тремя странами как защиту от агрессивных шагов Китая в регионе, что Пекин отрицает.

Я искренне верю, что сотрудничество наших стран станет основой мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе на многие годы,

- сказал Байден в начале трехсторонней встречи.

Согласно совместному заявлению, опубликованному после встречи, три страны также взяли на себя обязательства по дальнейшему развитию сотрудничества с Филиппинами в ряде важных секторов, включая порты, энергетику и транспорт. Кроме этого страны осудили вовлеченность КНДР в войну России против Украины:

Япония, Республика Корея и Соединенные Штаты решительно осуждают решение лидеров КНДР и РФ опасно расширить агрессивную войну России в Украине,

- говорится в совместном заявлении.

Напомним,

Действующий Президент США Джо Байден прибыл в Лиму для участия в саммите АТЭС.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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