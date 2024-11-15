Байден прибыл в Лиму на саммит АТЭС: что ждет на встрече с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден прибыл в столицу Перу Лиму на саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского форума экономического сотрудничества. Об этом сообщает EFE, передает УНН.

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Это будет его последнее участие в этом мероприятии на посту главы государства. В программе визита также запланирована встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Перу Диной Болуарте.

Президент Байден планирует объявить о новых договоренностях с Перу по борьбе с наркотрафиком и инфраструктурных проектов. В воскресенье он совершит исторический визит в Амазонию в городе Манаус, Бразилия, а затем отправится в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20.

15 ноября Джо Байден проведет двустороннюю встречу с Болуарте и трехстороннюю встречу с новым премьер-министром Японии Сигером Исибой и президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем.

В Белом Доме уже выразили надежду, что эти встречи станут регулярными, даже после смены администрации на Дональда Трампа в январе. Одной из самых ожидаемых станет встреча Президента США Джо Байдена с Председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином. Она запланирована на субботу 16 ноября. Это будет их третья встреча, после переговоров в Сан-Франциско в прошлом году и на G20 в Бали два года назад. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана главным риском для США и мира является возможное нарушение мира и стабильности в Тайваньском проливе, которое может привести к конфликту.

Он также подчеркнул, что администрация Дональда Трампа, которая вступит в должность 20 января, столкнется с вызовами, связанными с агрессивными действиями Китая в Южно-Китайском море и необходимостью сдерживания китайских технологий, которые могут представлять угрозу безопасности США. Встреча Байдена с Си станет возможностью для оценки прогресса в отношениях и поддержания стабильности во время переходного периода, отметил Салливан. Президент Китая прибыл в Лиму за четыре часа до Байдена и уже провел переговоры с Болуарте, после чего оба лидера приняли участие в виртуальном открытии порта Чанкай, построенного с участием китайского капитала.

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