Байден прибыл в Лиму на саммит АТЭС: что ждет на встрече с Си Цзиньпином

ukenru
Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
 • 51127 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Эксклюзив
Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
 • 101425 просмотра

Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

Эксклюзив
Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
 • 104299 просмотра

Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко

Эксклюзив
ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП
 • 104677 просмотра

ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП

Эксклюзив
"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
 • 101127 просмотра

"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

Эксклюзив
Не умер, а в коме - прокуратура о состоянии сотрудника столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство
 • 100023 просмотра

Не умер, а в коме - прокуратура о состоянии сотрудника столичного ТЦК, который пытался совершить самоубийство

Эксклюзив
В ОГП рассказали о расследовании дел, открытых из-за превышения власти или служебных полномочий правоохранителями
 • 100526 просмотра

В ОГП рассказали о расследовании дел, открытых из-за превышения власти или служебных полномочий правоохранителями

Эксклюзив
НАБУ «сливает» информацию активистам почти во всех своих делах - Харьковская правозащитная группа назвала самые громкие
 • 96086 просмотра

НАБУ «сливает» информацию активистам почти во всех своих делах - Харьковская правозащитная группа назвала самые громкие

Эксклюзив
Эксперт видит служебную халатность в том, что АРМА только сейчас вспомнило об интересах "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
 • 107905 просмотра

Эксперт видит служебную халатность в том, что АРМА только сейчас вспомнило об интересах "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

Эксклюзив
Эпидемиологическая ситуация в Украине: в каких областях больше всего болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19
 • 116189 просмотра

Эпидемиологическая ситуация в Украине: в каких областях больше всего болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Внутренний план усиления Украины представят на следующей неделе - Зеленский

Внутренний план усиления Украины представят на следующей неделе - Зеленский

 • 15509 просмотра
Зеленский о ситуации на Купянском направлении: наши воины сработали очень эффективно

Зеленский о ситуации на Купянском направлении: наши воины сработали очень эффективно

 • 16030 просмотра
Суд продлил арест нардепу Шуфричу до 5 декабря

Суд продлил арест нардепу Шуфричу до 5 декабря

 • 14190 просмотра
ЕС готовит новые санкции против теневого флота рф: что изменится

ЕС готовит новые санкции против теневого флота рф: что изменится

 • 16992 просмотра
Умеров посетил Норвегию: обсуждены укрепление ПВО и подготовка украинских военных

Умеров посетил Норвегию: обсуждены укрепление ПВО и подготовка украинских военных

 • 15953 просмотра
публикации
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

 • 108128 просмотра
Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

 • 126178 просмотра
Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых
Эксклюзив

 • 145533 просмотра
"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

"Договорились договариваться": удастся ли АРМА сохранить интересы "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 132503 просмотра
Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

 • 137523 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома

Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома

 • 93934 просмотра
В Италии найдены уникальные окаменелости возрастом 280 миллионов лет

В Италии найдены уникальные окаменелости возрастом 280 миллионов лет

 • 101778 просмотра
Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

Джон Красински стал самым сексуальным мужчиной 2024 года по версии People: как отреагировала жена Эмили Блант

 • 102201 просмотра
Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

 • 105695 просмотра
Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

 • 106186 просмотра
Актуальное
Байден прибыл в Лиму на саммит АТЭС: что ждет на встрече с Си Цзиньпином

Байден прибыл в Лиму на саммит АТЭС: что ждет на встрече с Си Цзиньпином

Киев  •  УНН

 • 329 просмотра

Read in English

Президент США Джо Байден прибыл в Лиму для участия в саммите АТЭС, где проведет ключевую встречу с лидером Китая. Запланированы также переговоры с лидерами Перу, Японии и Южной Кореи по важным международным вопросам.

Президент США Джо Байден прибыл в столицу Перу Лиму на саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского форума экономического сотрудничества. Об этом сообщает EFE, передает УНН.

Детали

Это будет его последнее участие в этом мероприятии на посту главы государства. В программе визита также запланирована встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Перу Диной Болуарте. 

Президент Байден планирует объявить о новых договоренностях с Перу по борьбе с наркотрафиком и инфраструктурных проектов. В воскресенье он совершит исторический визит в Амазонию в городе Манаус, Бразилия, а затем отправится в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20.

15 ноября Джо Байден проведет двустороннюю встречу с Болуарте и трехстороннюю встречу с новым премьер-министром Японии Сигером Исибой и президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем.

В Белом Доме уже выразили надежду, что эти встречи станут регулярными, даже после смены администрации на Дональда Трампа в январе. Одной из самых ожидаемых станет встреча Президента США Джо Байдена с Председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином. Она запланирована на субботу 16 ноября. Это будет их третья встреча, после переговоров в Сан-Франциско в прошлом году и на G20 в Бали два года назад. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана главным риском для США и мира является возможное нарушение мира и стабильности в Тайваньском проливе, которое может привести к конфликту.

Он также подчеркнул, что администрация Дональда Трампа, которая вступит в должность 20 января, столкнется с вызовами, связанными с агрессивными действиями Китая в Южно-Китайском море и необходимостью сдерживания китайских технологий, которые могут представлять угрозу безопасности США. Встреча Байдена с Си станет возможностью для оценки прогресса в отношениях и поддержания стабильности во время переходного периода, отметил Салливан. Президент Китая прибыл в Лиму за четыре часа до Байдена и уже провел переговоры с Болуарте, после чего оба лидера приняли участие в виртуальном открытии порта Чанкай, построенного с участием китайского капитала.

Байден говорил с Трампом о важности поддержки Украины для нацбезопасности США - Белый дом14 нояб. 2024, 11:50 • 20602 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
belii-domБелый дом
rio-de-zhaneiroРио-де-Жанейро
braziliyaБразилия
donald-trampДональд Трамп
si-tszinpinСи Цзиньпин
dzho-baidenДжо Байден
kitaiКитай