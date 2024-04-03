Зеленский созвонился с премьером Японии: обсудили дополнительную помощь Украине, санкции против рф и подготовку соглашения о безопасности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  72759 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  97718 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  126620 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  127675 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  123561 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  114161 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  77837 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

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СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
2 апреля 2024, 08:52  •  100149 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

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27 марта 2024, 10:45  •  461911 просмотра

Зеленский созвонился с премьером Японии: обсудили дополнительную помощь Украине, санкции против рф и подготовку соглашения о безопасности

Зеленский и премьер-министр Японии Кишида обсудили потребность Украины в нелетальном вооружении, дополнительную помощь на текущий год, усиление санкционного давления на россию, конфискацию замороженных российских активов и подготовку двустороннего соглашения о безопасности между двумя странами.

Война •   •  7887 просмотра
Зеленский созвонился с премьером Японии: обсудили дополнительную помощь Украине, санкции против рф и подготовку соглашения о безопасности

Третий день подряд: тепло и ветер в Киеве установили новые рекорды

2 апреля в Киеве было зафиксировано три новых температурных рекорда: самая теплая минимальная температура - 12,1°C, самая высокая максимальная температура - 26,9°C и самая высокая среднесуточная температура - 16,4°C, а также рекордная скорость ветра - 19 м/с.

Киев •   •  8663 просмотра
Третий день подряд: тепло и ветер в Киеве установили новые рекорды

Блинкен: "Американских войск на украинской земле не будет"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские войска не будут размещены на территории Украины, чтобы избежать прямого конфликта с россией, который не отвечает интересам союзников по НАТО.

Война •   •  10042 просмотра
Блинкен: "Американских войск на украинской земле не будет"

Латвия утвердила новый пакет помощи Украине: 9,6 млн евро пойдет на восстановление и военную поддержку

Латвия утвердила пакет помощи Украине в 2024 году, включая 5,3 млн евро на восстановление и 4,3 млн евро на поддержку Вооруженных сил Украины через Европейский фонд мира.

Война •   •  11506 просмотра
Латвия утвердила новый пакет помощи Украине: 9,6 млн евро пойдет на восстановление и военную поддержку

Торговали тяжелыми психотропами: на Прикарпатье обезвредили наркосиндикат

Украинские правоохранители обезвредили на Прикарпатье организованную преступную группировку, которая изготавливала и распространяла крупные партии амфетамина и других психотропных веществ, изъяв 5 кг наркотиков, наличные, автомобили премиум-класса, а также арестовав организатора и ключевых участников группировки.

Криминал и ЧП •   •  9457 просмотра
Торговали тяжелыми психотропами: на Прикарпатье обезвредили наркосиндикат

Во время ударов по заводу по производству "шахедов" в Татарстане не использовалось оружие иностранного производства - ГУР

Представитель украинской военной разведки отрицает использование оружия иностранного производства во время недавних ударов беспилотников по российскому предприятию в Татарстане, где собирают дроны-камикадзе "Шахеды".

Война •   •  13796 просмотра
Во время ударов по заводу по производству "шахедов" в Татарстане не использовалось оружие иностранного производства - ГУР

Авиаудар рф по Сумщине: количество пострадавших возросло до трех

В результате российского авиаудара в Сумской области один человек погиб и трое получили ранения, в том числе ребенок.

Общество •   •  12592 просмотра
Авиаудар рф по Сумщине: количество пострадавших возросло до трех

Оккупанты били по 7 населенным пунктам Донетчины: ранены 3 мирных жителей, повреждены более 30 гражданских объектов

российские обстрелы повредили 34 гражданских объекта, в том числе 19 жилых домов, в 7 населенных пунктах Донецкой области, ранены 3 мирных жителей.

Война •   •  12170 просмотра
Оккупанты били по 7 населенным пунктам Донетчины: ранены 3 мирных жителей, повреждены более 30 гражданских объектов

"Какие альтернативы?": Подоляк отреагировал на призывы не атаковать НПЗ рф

Украина не видит альтернативы ударам по российской военной инфраструктуре, включая нефтеперерабатывающие заводы, чтобы существенно уменьшить российский потенциал агрессии, поскольку санкции и бизнес-интересы все еще позволяют россии финансировать войну.

Война •   •  13522 просмотра
"Какие альтернативы?": Подоляк отреагировал на призывы не атаковать НПЗ рф

Блинкен: Киев никогда не попадет в руки России

россия никогда не захватит Киев, поскольку есть невероятное сопротивление Украины и поддержка со стороны США, Франции и других стран. Об этом в интервью французскому медиахолдингу заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Война •   •  17343 просмотра
Блинкен: Киев никогда не попадет в руки России