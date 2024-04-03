Зеленский созвонился с премьером Японии: обсудили дополнительную помощь Украине, санкции против рф и подготовку соглашения о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Японии Фумио Кишидой во время телефонного разговора обсудили ситуацию на фронте, потребность Украины в нелетальном оборудовании, дополнительную помощь на текущий год, санкционный режим против рф и подготовку соглашения по безопасности между странами. Об этом Президент сообщил в Telegram, передает УНН.

Провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Спасибо японскому правительству и всему народу за масштабную и разностороннюю помощь. Япония уже предоставила Украине финансовой поддержки на более 12 миллиардов долларов и анонсировала дополнительную помощь на текущий год - написал Зеленский.

Президент поблагодарил премьер-министра за проведение в Токио в феврале Японско-украинской конференции, на которой было подписано более 50 двусторонних соглашений. По словам Зеленского, лидеры государств договорились способствовать их скорейшей реализации.

Также Президент рассказал о ситуации на поле боя, в частности о российском воздушном терроре. Он напомнил, что с начала года россия выпустила по Украине почти тысячу ракет, примерно 2800 "шахедов" и почти 7 тысяч управляемых авиабомб.

"Подчеркнул усиление санкционного давления на Россию и создание механизма конфискации замороженных российских активов. В этом контексте введение Японией уже 23-го пакета санкций против россии за войну в Украине - это хороший пример для других международных партнеров", - подчеркнул Зеленский.

Также он рассказал премьеру Японии о потребности Украины в нелетальном оборудовании: в специальной технике для обустройства фортификаций, разминирования и медицинской эвакуации. Кроме того, по словам Президента, стороны обсудили состояние подготовки двустороннего соглашения по безопасности по итогам трех раундов переговоров.

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