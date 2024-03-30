Япония продлила торговые санкции против рф из-за вторжения в Украину

Япония решила сохранить торговые санкции против рф еще на год из-за ее вторжения в Украину. Это означает повышение пошлин на импортные товары из рф, в частности на лосось и крабов. Об этом сообщает Kyodo News, передает УНН.

Детали

Согласно последним сообщениям, правительство Японии объявило о продлении торговых санкций против рф на еще один год. Это решительное действие предназначено для ответа на кровавое вторжение рф в Украину, произошедшее в феврале 2022 года.

Министр финансов Сюничи Сузуки подтвердил, что Япония собирается сотрудничать с международным сообществом для сдерживания агрессии рф.

Добавим

В рамках этих санкций до конца марта 2025 года Япония будет продолжать облагать повышенными пошлинами весь импорт из РФ. Это означает, в частности, увеличение пошлин на лосось и крабов. В частности, пошлины на лосось увеличатся с 3,5% до 5%, а на крабов - с 4% до 6%

Япония ввела новые санкции против рф за войну в Украине