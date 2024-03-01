Япония ввела новые санкции против рф за войну в Украине
Япония ввела новые санкции против 12 человек и 36 организаций, связанных с россией.
Палата представителей будет рассматривать помощь Украине после решения вопроса бюджета США - Джонсон
Палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос о дополнительной помощи Украине после принятия бюджета для финансирования американского правительства.
В Газе во время раздачи гуманитарной помощи погибло более сотни человек - CNN
Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа заявило о гибели более 100 палестинцев, которые собрались возле машин с гуманитарной помощью.
"Вода прибывает": уровень Днепра в Киеве поднялся на 65 см на фоне весеннего паводка, но опасности не фиксируют
Из-за увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища уровень воды в Днепре в Киеве за последние 8 дней поднялся на 65 см, что привело к начальному подтоплению заводей, но не представляет угрозы для города.
В небе над Украиной ночью уничтожили 4 "шахеда"
Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении 4 ударных беспилотников Shahed над территорией Украины в ночь на 1 марта.
Конгресс США одобрил четвертый краткосрочный бюджет для избежания частичного "шатдауна"
Конгресс США одобрил четвертое краткосрочное продление финансирования федеральных учреждений до 8 и 22 марта, чтобы избежать остановки работы правительства.
Украина получит от Франции еще 100 дронов Delair до лета
До лета Франция предоставит Украине 100 дополнительных ударных беспилотников Delair.
Сумскую область ночью и утром россияне обстреляли из артиллерии и минометов, сбросили КАБы
Российские войска обстреляли артиллерией и сбросили бомбы на несколько населенных пунктов в Сумской области Украины, вызвав 16 взрывов.
Зеленский создал комиссию для отбора судей в КСУ по квоте Президента
Президент Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте Президента.
Zara возвращается в Украину после 2-летнего перерыва - FT
Zara готовится вновь открыть 50 из более 80 своих магазинов в Украине, которые она закрыла после вторжения россии в феврале 2022 года.