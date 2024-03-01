Япония ввела новые санкции против рф за войну в Украине

Япония ввела санкции еще против 12 человек и 36 организаций, связанных с Россией. Санкции предусматривают замораживание активов, блокирование счетов, и ограничение экспорта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на правительство Японии.

Детали

Применены санкции против физических лиц, которых считают непосредственно причастными к незаконной аннексии Крыма и оккупации украинских территорий.

Санкции замораживают активы 12 физическим и 8 юридическим лицам.

В списке, в частности:

глава правительства Чечни Муслим Хучиев;

командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев;



сын бывшего губернатора красноярского края артем усс.



Еще 29 организациям запретили экспорт товаров, способствующих укреплению промышленной инфраструктуры рф. Также запретили импорт алмазов из россии.

Речь идет о:

"Атомфлот";

концерн "Калашников";



"Алмаз-Антей";



"Уралвагонзавод";



"Базальт";



Объединенная судостроительная корпорация;



лагерь "Артек".

Новая Зеландия ввела новые санкции против россии