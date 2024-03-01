Япония ввела новые санкции против рф за войну в Украине

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
  •  123252 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
  •  141970 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
  •  131734 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
  •  135480 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  141767 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  160035 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  167589 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  159417 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  156615 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  145151 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Япония ввела новые санкции против рф за войну в Украине

Япония ввела новые санкции против 12 человек и 36 организаций, связанных с россией.

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Япония ввела новые санкции против рф за войну в Украине

Палата представителей будет рассматривать помощь Украине после решения вопроса бюджета США - Джонсон

Палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос о дополнительной помощи Украине после принятия бюджета для финансирования американского правительства.

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Палата представителей будет рассматривать помощь Украине после решения вопроса бюджета США - Джонсон

В Газе во время раздачи гуманитарной помощи погибло более сотни человек - CNN

Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа заявило о гибели более 100 палестинцев, которые собрались возле машин с гуманитарной помощью.

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В Газе во время раздачи гуманитарной помощи погибло более сотни человек - CNN

"Вода прибывает": уровень Днепра в Киеве поднялся на 65 см на фоне весеннего паводка, но опасности не фиксируют

Из-за увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища уровень воды в Днепре в Киеве за последние 8 дней поднялся на 65 см, что привело к начальному подтоплению заводей, но не представляет угрозы для города.

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"Вода прибывает": уровень Днепра в Киеве поднялся на 65 см на фоне весеннего паводка, но опасности не фиксируют

В небе над Украиной ночью уничтожили 4 "шахеда"

Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении 4 ударных беспилотников Shahed над территорией Украины в ночь на 1 марта.

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В небе над Украиной ночью уничтожили 4 "шахеда"

Конгресс США одобрил четвертый краткосрочный бюджет для избежания частичного "шатдауна"

Конгресс США одобрил четвертое краткосрочное продление финансирования федеральных учреждений до 8 и 22 марта, чтобы избежать остановки работы правительства.

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Конгресс США одобрил четвертый краткосрочный бюджет для избежания частичного "шатдауна"

Украина получит от Франции еще 100 дронов Delair до лета

До лета Франция предоставит Украине 100 дополнительных ударных беспилотников Delair.

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Украина получит от Франции еще 100 дронов Delair до лета

Сумскую область ночью и утром россияне обстреляли из артиллерии и минометов, сбросили КАБы

Российские войска обстреляли артиллерией и сбросили бомбы на несколько населенных пунктов в Сумской области Украины, вызвав 16 взрывов.

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Сумскую область ночью и утром россияне обстреляли из артиллерии и минометов, сбросили КАБы

Зеленский создал комиссию для отбора судей в КСУ по квоте Президента

Президент Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте Президента.

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Зеленский создал комиссию для отбора судей в КСУ по квоте Президента

Zara возвращается в Украину после 2-летнего перерыва - FT

Zara готовится вновь открыть 50 из более 80 своих магазинов в Украине, которые она закрыла после вторжения россии в феврале 2022 года.

Война •   •  34530 просмотра
Zara возвращается в Украину после 2-летнего перерыва - FT