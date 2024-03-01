Японія ввела нові санкції проти рф за війну в Україні
Київ • УНН
Японія запровадила нові санкції проти 12 осіб та 36 організацій, пов'язаних з росією.
Японія запровадила санкції ще проти 12 людей та 36 організацій, пов‘язаних з росією. Санкції передбачають заморожування активів, блокування рахунків, та обмеження експорту. Про це УНН повідомляє із посиланням на уряд Японії.
Деталі
Застосовані санкції проти фізичних осіб, яких вважають безпосередньо причетними до незаконної анексії Криму та окупації українських територій.
Санкції заморожують активи 12 фізичним та 8 юридичним особам.
У списку, зокрема:
- голова уряду Чечні Муслім Хучієв;
- командир спеціального полку поліції імені Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова МВС по Чечні Замід Чалаєв;
- син колишнього губернатора красноярського краю артем усс.
Ще 29 організаціям заборонили експорт товарів, що сприяють зміцненню промислової інфраструктури рф. Також заборонили імпорт алмазів з росії.
Йдеться про:
- "Атомфлот";
- концерни "Калашников";
- "Алмаз-Антей";
- "Уралвагонзавод";
- "Базальт";
- Об'єднана суднобудівна корпорація;
- табір «Артек».
Нова Зеландія запровадила нові санкції проти росії29.02.24, 08:56 • 28635 переглядiв