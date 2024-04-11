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Премьер Японии выступит перед Конгрессом США с призывом возобновить помощь Украине

Премьер Японии выступит перед Конгрессом США с призывом возобновить помощь Украине

Киев  •  УНН

11 апреля 2024, 11:19  •  5286 просмотра

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступит в Конгрессе США с призывом продолжить военную помощь Украине и подчеркнет важность крепкого американо-японского партнерства.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сегодня выступит перед Конгрессом США с обращением, призванным подчеркнуть важность сохранения крепкого партнёрства между двумя странами  и с призывом возобновить военную помощь Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Euronews.

Детали 

Как сообщается, Кисида совершает официальную поездку в Вашингтон в то время, когда Белый дом завершил прием всех лидеров "четверки" - неформального партнерства между США, Японией, Австралией и Индией, призванного противостоять растущей военной силе Китая в регионе.

Токио после вторжения России в Украину в феврале 2022 года присоединился к США и другим западным союзникам во введении агрессивных санкций против москвы, а японские автопроизводители Mazda, Toyota и Nissan объявили об уходе из России.

Среди слушателей выступления Кисиды в Конгрессе будет много республиканцев, которые настаивают на том, чтобы США играли менее активную роль в мировых делах.

Дополнение 

Палата представителей вернулась к работе после пасхального перерыва. Конгрессмены продолжают обсуждать варианты будущего пакета помощи для Украины.

Напомним 

Контролируемая республиканцами Палата представителей уже несколько месяцев рассматривает пакет мер на сумму 95 миллиардов долларов, предусматривающий выделение средств на военные нужды Украины и Израиля.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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