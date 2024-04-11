Япония и США объявили о модернизации военного сотрудничества

Япония и США подписали соглашения по усилению безопасности и военного сотрудничества. Об этом сообщают Reuters, передает УНН.

Детали

Во время встречи в Белом доме премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден объявили о модернизации военного альянса между странами.

Планы стран включают совместную разработку оборонного оборудования и создание новых систем военного командования для улучшения оперативной совместимости и планирования в мирное время и в чрезвычайных ситуациях.

Обе стороны также планируют модернизировать оборонные коммуникационные сети и совместно работать над противовоздушной обороной для борьбы с воздушными угрозами.

Добавим

Важной частью соглашений является создание рабочей группы для подготовки пилотов-истребителей, включая ИИ и передовые тренажеры, а также совместная разработка и производство реактивных тренажеров.

США и Япония планируют углубить сотрудничество в области искусственного интеллекта и полупроводников