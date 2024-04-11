Япония и США объявили о модернизации военного сотрудничества

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  104499 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  104346 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  107528 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  114679 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  114958 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114286 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108074 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113465 просмотра

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3 апреля 2024, 11:28  •  457146 просмотра

Япония и США объявили о модернизации военного сотрудничества

Япония и США подписали соглашения об усилении безопасности и военного сотрудничества, включая совместную разработку оборонной техники, новых систем военного управления, модернизацию оборонных сетей связи, сотрудничество в области противовоздушной обороны, а также создание рабочей группы по подготовке пилотов истребителей и совместную разработку реактивного тренажера.

Новости Мира •   •  523 просмотра
Япония и США объявили о модернизации военного сотрудничества

Ударные БПЛА зафиксированы во многих регионах Украины

По сообщениям Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было обнаружено несколько ударных БпЛА, которые двигались в разных направлениях над различными регионами Украины, включая Киевскую, Винницкую, Николаевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Донецкую области.

Война •   •  1886 просмотра
Ударные БПЛА зафиксированы во многих регионах Украины

ракета рф летит в направлении Одессы

По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, зафиксирована российская ракета с направлением на Одессу.

Война •   •  3607 просмотра
ракета рф летит в направлении Одессы

российские бомбардировщики Ту-95 взлетели с аэродрома

По предварительной информации, несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95 вылетели с аэродрома "Оленья" в мурманской области рф.

Война •   •  5015 просмотра
российские бомбардировщики Ту-95 взлетели с аэродрома

Израиль убил семью лидера ХАМАС в Газе

Три сына лидера ХАМАСа Исмаила Хании и четверо его внуков, в том числе три девочки и мальчик, были убиты в результате израильского удара в северной части сектора Газа.

Новости Мира •   •  5625 просмотра
Израиль убил семью лидера ХАМАС в Газе

Мировые звезды призвали Конгресс США поддержать борьбу Украины за свободу и глобальную безопасность

Мировые звезды призвали Конгресс США одобрить военную помощь Украине, ведь украинцы борются не только за собственную государственность, но и за глобальный мир, свободу, безопасность и международный порядок, противостоя российской агрессии.

Война •   •  8768 просмотра
Мировые звезды призвали Конгресс США поддержать борьбу Украины за свободу и глобальную безопасность

"Военный ассистент" - новая платформа, упрощающая подачу документов для украинских военных

Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ запустили новую онлайн-платформу "Военный ассистент" для упрощения и оптимизации процесса подачи официальных документов для военнослужащих, предлагая более 80 стандартизированных шаблонов в различных форматах, разработанных для защиты прав и минимизации ошибок.

Война •   •  9296 просмотра
"Военный ассистент" - новая платформа, упрощающая подачу документов для украинских военных

Враг атакует: российские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеских беспилотников во многих регионах страны.

Война •   •  12949 просмотра
Враг атакует: российские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах Украины

Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в марте, и продолжает тенденцию к снижению - НБУ

В марте 2024 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в годовом измерении с 4,3% в феврале, а цены выросли на 0,5% в месячном измерении, что обусловлено снижением цен на сырые продукты питания и топливо из-за таких временных факторов, как высокий урожай, мягкая зима и транспортная блокада западных границ.

Экономика •   •  14555 просмотра
Потребительская инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в марте, и продолжает тенденцию к снижению - НБУ

россияне продолжают атаковать Сумскую область: 28 обстрелов со 119 взрывами

Оккупанты 28 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 119 взрывов из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию и беспилотники.

Общество •   •  14066 просмотра
россияне продолжают атаковать Сумскую область: 28 обстрелов со 119 взрывами