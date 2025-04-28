Борьба с коррупцией обходится Украине дороже, чем сама коррупция? Цифры и кейсы из отчета НАБУ

Финансирование антикоррупционного блока — НАБУ, НАПК, САП и ВАКС — обходится Украине почти в 4 млрд грн в год, и эти расходы стабильно растут. Зато реальный экономический эффект в 2024 году составил менее 1 млрд грн. Об этом свидетельствуют официальные данные НАБУ, передает УНН.

Детали

По отчету НАБУ, за 2024 год в результате деятельности Бюро удалось вернуть в бюджет около 960 млн грн (отчет НАБУ). В то же время совокупные расходы на содержание НАБУ, САП, НАПК и ВАКС за этот же период составили около 4 млрд грн. То есть расходы вчетверо превышают экономический результат.

В расчеты НАБУ также включает арестованные активы, однако арест — это лишь промежуточная стадия процесса, а не реальный возврат средств государству. Поэтому объективной оценкой является только фактическое поступление средств, утраченных из-за коррупции, в бюджет.

Контроверсионные кейсы

Журналистские расследования показывают, что значительная часть приговоров касается мелких правонарушений, а не топ-коррупции. Один из примеров — дело против члена ВККС за незаконное начисление надбавок к зарплате. Эксперты обращают внимание на потенциальный конфликт интересов, поскольку НАБУ и САП имеют институциональное влияние на формирование ВККС, что ставит под сомнение беспристрастность следствия. Аналогичная ситуация ранее наблюдалась с Высшим советом правосудия.

Вопросы к имуществу детективов

По данным НАПК, отдельные детективы НАБУ за последние годы задекларировали миллионы гривен наличными, элитное недвижимое имущество и автомобили. В расследованиях также упоминаются факты использования криптокошельков для сокрытия доходов.

Речь идет в частности о старшем детективе НАБУ Александре Рыковцеве, детективе Станиславе Бравермане и Александре Моисееве. Однако НАПК официально не проверяло декларации детективов и руководства НАБУ. Отсутствие какой-либо реакции на скандалы вызывает вопросы относительно прозрачности самой системы антикоррупционного контроля.

Контекст

НАБУ, САП и ВАКС были созданы в 2015 году при активном участии США и международных доноров для борьбы с топ-коррупцией. Однако за последние годы их эффективность существенно снизилась: громкие дела годами не доходят до суда или завершаются условными приговорами. Один из ярких примеров — дело бизнесмена Эдуарда Самоткала, объявленного в розыск еще в 2017 году. Она до сих пор остается без финала, что порождает вопросы, в частности из-за связей Самоткала с семьей директора НАБУ Семена Кривоноса. Или дело экс-министра Владимира Омеляна, которого НАБУ обвинило в убытках государства, а ВАКС оправдал.

По оценке экспертов, именно Высший антикоррупционный суд (ВАКС) остается наиболее уязвимым звеном антикоррупционного блока. Специалисты обращают внимание на то, что судьи ВАКС часто вынуждены рассматривать дела, вокруг которых еще до начала судебного разбирательства формируется мощное информационное давление. Активисты, а также сами представители НАБУ и САП публично комментируют производства, предполагая виновность фигурантов, что потенциально нарушает принцип презумпции невиновности.

По мнению юристов, именно этим можно объяснить значительное количество оправдательных приговоров ВАКС. В подобных случаях, по словам экспертов, объем процессуальных нарушений и недопустимых доказательств настолько существенный, что суд фактически не имеет оснований для вынесения обвинительных решений. При том, что в ВАКС сейчас наблюдается кадровый кризис: первая инстанция имеет треть вакантных должностей судей, а апелляция - почти половину.

Вмешательство в независимость судей ВАКС: пример судьи Ткаченко

В последнее время участились случаи публичного давления на судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) со стороны общественных организаций, приближенных к антикоррупционному блоку. Особенно это стало заметно в случаях, когда решения суда не совпадают с ожиданиями НАБУ, САП или отдельных активистов. Примером может служить ситуация вокруг судьи ВАКС Олега Ткаченко.

В публичном пространстве в его адрес прозвучала критика из-за решений, которые, по мнению оппонентов, являются "сомнительными". Речь идет, в частности, о: частичной отмене подозрения народному депутату Александру Одарченко, которого впоследствии ВАКС заочно приговорил к 8 годам заключения; отказе применить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-нардепа Максима Микитася; изменении решения о сроках следствия по делу Игоря Коломойского; освобождении из-под стражи Ярослава Лугового по тому же делу.

Кроме решений по конкретным делам, отдельные активисты публично упрекали судью Ткаченко в якобы несоблюдении стандартов судейской этики из-за его личных высказываний вне судебного заседания.

В феврале 2025 года вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия (та самая, влияние на которую имеет антикоррупционный блок) применила к судье Ткаченко взыскание в виде предупреждения на основании жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Претензии касались, в частности, замедления рассмотрения ряда уголовных производств. Однако предметом дисциплинарного рассмотрения стали только 19 дел из более чем 70, о которых заявляли прокуроры. При этом стоит учитывать, что задержки в рассмотрении дел имеют объективные причины: из-за кадрового дефицита и чрезмерной нагрузки на судей ВАКС, которые вынуждены рассматривать большое количество производств, часто подготовленных с процессуальными недостатками детективами и прокурорами, что в частности констатировали международные аудиторы.

Стоит отметить, что действующее законодательство гарантирует судьям независимость в принятии решений и запрещает любое давление на них. Принятие оправдательных приговоров или изменение мер пресечения является законной судебной практикой, которая должна оцениваться в правовом поле, а не через призму политических или общественных ожиданий. Критика судебных решений является допустимой в демократическом обществе. Однако системное информационное преследование судей за принятие "неугодных" решений представляет угрозу для принципа верховенства права и независимости судебной ветви власти.

Международный аспект

НАБУ было создано при прямом политическом и финансовом давлении администрации Барака Обамы (демократ) и поддержке проектов USAID, NDI и других. Это часть стратегии "мягкой силы" США. В то же время Дональд Трамп и республиканцы традиционно скептически относятся к таким проектам и могут существенно пересмотреть политику поддержки Украины.

В частности, уже прекращено финансирование антикоррупционных органов через USAID, а также ожидается назначение нового посла США в Украине. Без международного финансирования НАБУ будет вынуждено либо реформироваться, либо потерять свое влияние. Сейчас система демонстрирует признаки узурпации правосудия: следствие, прокуратура и суды фактически действуют как единый блок, к которому пытаются добавить органы адвокатуры и судейского самоуправления.

Аудит НАБУ: еще один неопределенный итог

В 2024 году в Украине стартовал внешний аудит деятельности НАБУ, инициированный международными экспертами при участии правительства. Аудит должен был охватить период с марта 2023 года по ноябрь 2024 года. Однако по состоянию на апрель 2025 года окончательный отчет аудита не обнародован.

Задержка вызвала критику со стороны юридического сообщества и общественности, ведь аудит ограничивался лишь отдельным периодом, тогда как часть экспертов настаивает на полной проверке деятельности НАБУ с момента его создания в 2015 году.

Комиссия утвердила методику оценки по пяти направлениям: выявление и расследование высокопоставленной коррупции, добропорядочность, подотчетность, управление ресурсами и международное сотрудничество. Однако реальных результатов до сих пор нет. Это еще больше усиливает сомнения в эффективности и прозрачности деятельности НАБУ и подпитывает дискуссии о необходимости глубокой реформы или полной перезагрузки антикоррупционного блока.

Вывод

Если представить государство как бизнес, а НАБУ — как отдел внутренней безопасности, то расходы на него уже вчетверо превышают реальную пользу. В бизнесе такую структуру ликвидировали бы без колебаний.

В Украине же содержание антикоррупционного блока продолжается более 10 лет в условиях роста расходов, падения доверия граждан и попытки узурпации правосудия. И если раньше финансирование поддерживалось извне, USAID, то сегодня бюджеты антикоррупционеров вынуждены оплачивать только украинцы. Но социологические опросы показывают, что большинство украинцев не доверяют НАБУ и сомневаются в его эффективности, а сам антикоррупционный блок в лидерах антидоверия.