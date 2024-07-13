Шольц считает, что размещение американских ракет большой дальности в Германии не приведет к эскалации с россией

Канцлер Германии Олаф Шольц успокоил относительно планов размещения американских ракет дальнего действия в Германии, заявив, что это не приведет к эскалации в отношениях с Россией.

Пишет УНН с ссылкой на Радио Свобода.

Мы всегда заботимся о том, чтобы предотвратить войну - сказал Шольц после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Берлине.

В пятницу канцлер вновь заверил, что Германия будет внимательно следить за вооруженными поставками в Украину, чтобы избежать прямого конфликта с Россией.

Так же очевидно, что решения, которые мы принимаем здесь, всегда подразумевают безопасность нашей страны и альянса. И это включает в себя обеспечение того, чтобы мы были достаточно сильными... Это, конечно, включает в себя противовоздушную оборону и возможность сдерживания - сказал Шольц.

Напомним,

Франция, Германия, Италия, Польша договорились о совместной разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 километров.