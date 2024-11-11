Премьером Японии во второй раз избрали Сигеру Исибу

Парламент Японии переизбрал во второй раз Сигеру Исибу на должность премьер-министра.

Об этом сообщает Kyodo News, передает УНН.

Детали

Исиба Сигеру был официально переизбран на пост премьер-министра Японии в понедельник после второго тура голосования в парламенте, который его правящая коалиция больше не контролирует - пишет издание.

Отмечается, что в первом туре голосования ни один из кандидатов не набрал нужных для победы 233 голосов. Во втором туре Исиба получил 221 голос, превысив 160 голосов Есихико Ноды, и был объявлен победителем.

Напомним,

1 октября лидер правящей партии Шигеру Исиба был назначен 102-м премьер-министром Японии после отставки предыдущего правительства Фумио Кисиды. Исиба пообещал продолжить их экономическую политику и назначить парламентские выборы на 27 октября.