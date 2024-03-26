Япония смягчила правила экспорта оружия, что позволит продавать истребители следующего поколения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  94621 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  95049 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  132447 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  128995 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  177954 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166334 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155091 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215983 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181353 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176964 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

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18 марта 2024, 18:47  •  510652 просмотра

Япония смягчила правила экспорта оружия, что позволит продавать истребители следующего поколения

Япония смягчила правила экспорта вооружений, чтобы разрешить продажу истребителей следующего поколения, разработанных совместно с Великобританией и Италией, устранив главное препятствие для трехстороннего проекта.

Новости Мира •   •  3079 просмотра
Япония смягчила правила экспорта оружия, что позволит продавать истребители следующего поколения

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате ночного ракетного обстрела российскими военными города Новогродовка Донецкой области.

Война •   •  4238 просмотра
Ночью россияне нанесли ракетный удар по Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен

Венгрия хочет решений по украинской пшенице и кукурузе в гарантиях для ЕС - иначе называет решение "неприемлемым"

Венгрия выступает против неограниченного импорта украинского зерна в ЕС, требуя защиты своих фермеров от конкуренции с низкокачественной украинской продукцией, и настаивает на включении пшеницы и кукурузы в гарантии для украинского импорта для продолжения торгового соглашения.

Экономика •   •  4519 просмотра
Венгрия хочет решений по украинской пшенице и кукурузе в гарантиях для ЕС - иначе называет решение "неприемлемым"

Семьям подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл" следователи рф устроили допрос на территории Таджикистана

Российские следователи допросили семьи 4 таджикских мужчин, обвиняемых в совершении смертоносного нападения на концертный зал под Москвой, а президент Таджикистана Рахмон лично руководил расследованием.

политика •   •  6454 просмотра
Семьям подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл" следователи рф устроили допрос на территории Таджикистана

Обвал моста в Балтиморе: спасатели достали из воды двух пострадавших

В Балтиморе обвалился двухкилометровый мост, в результате чего несколько автомобилей упали в реку, и спасатели уже спасли двух человек из воды, продолжая поисково-спасательные работы для еще по меньшей мере семи человек, которые, как полагают, находятся в воде.

Новости Мира •   •  5353 просмотра
Обвал моста в Балтиморе: спасатели достали из воды двух пострадавших

Кабмин назначил Шалигайло заместителем главы Одесской ОГА

Кабинет Министров Украины назначил Антона Шалигайло заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.

политика •   •  8055 просмотра
Кабмин назначил Шалигайло заместителем главы Одесской ОГА

Продавал мужчинам справки с вымышленными болезнями: разоблачен глава ВВК

Председатель Овидиопольской внештатной военно-врачебной комиссии разоблачен на продаже фальшивых справок с вымышленными болезнями, которые помогали людям нелегально пересекать границу Украины за деньги.

Криминал и ЧП •   •  8500 просмотра
Продавал мужчинам справки с вымышленными болезнями: разоблачен глава ВВК

Китай подал жалобу в ВТО из-за программы субсидий по электромобилям в США

Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию на американскую программу субсидирования электромобилей, которая дискриминирует китайскую продукцию и нарушает глобальную цепочку поставок.

Новости Мира •   •  8258 просмотра
Китай подал жалобу в ВТО из-за программы субсидий по электромобилям в США

Украина ищет методы возвращения депортированных украинцев из рф - общественная активистка

Украина ищет пути возвращения депортированных украинцев, в том числе детей, из россии. Такого масштаба похищений и депортаций мир не видел со времен Второй мировой войны, и не существует уникальной формулы решения этого вопроса.

Общество •   •  11512 просмотра
Украина ищет методы возвращения депортированных украинцев из рф - общественная активистка

Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда, несмотря на протесты - министр

Венгрия не будет продлевать запрет на импорт меда из Украины, поскольку предыдущий запрет не имел положительного влияния на цены на местном рынке и нанес ущерб компаниям, экспортирующим мед в ЕС, заявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь.

Экономика •   •  9126 просмотра
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда, несмотря на протесты - министр