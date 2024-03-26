Япония смягчила правила экспорта оружия, что позволит продавать истребители следующего поколения

Правительство Японии во вторник, 26 марта, смягчило строгие правила передачи оборонного оборудования, чтобы позволить мировой экспорт истребителей следующего поколения, которые будут разработаны совместно с Великобританией и Италией, устранив препятствие для трехстороннего проекта. Об этом сообщает Kyodo, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что кабинет премьер-министра Японии Фумио Кишиды одобрил обновленные руководящие принципы передачи оборонного оборудования и технологий после согласия его правящей либерально-демократической партии (ЛДП) и ее младшего партнера по коалиции партии Комэйто пересмотреть действующие правила военного экспорта.

Издание добавляет, что согласие Токио на продажу будущих новейших истребителей на мировом рынке считалось основным препятствием для реализации трехстороннего проекта, поскольку существенно уменьшало его экономическую привлекательность.

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В то же время новыми правилами установлено несколько ограничений. Так, Япония сможет экспортировать истребители, которые три страны намерены построить до 2035 года, при условии, что в стране, которая их покупает, не ведутся боевые действия.

Кроме того, круг потенциальных покупателей ограничен странами, с которыми Япония имеет подписанные соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий, которых сейчас насчитывается всего 15, включая ее близкого союзника Соединенные Штаты.

К тому же каждая будущая продажа потребует отдельного рассмотрения и одобрения японским правительством.

Перечисленные ограничения установлены ЛДП для того, чтобы успокоить Комейто, традиционно пацифистскую партию с "голубиной" позицией в вопросах безопасности и получить ее принципиальное согласие на пересмотр правил экспорта военной продукции.

Дополнение

Согласно своей пацифистской конституции Япония придерживается запрета на экспорт оружия, разработанного в стране или при ее участии в международных проектах, в третьи страны, и в правительстве уверяют, преданность этой базовой философии пацифистской нации останется неизменной, что будут гарантировать строгие процедуры для принятия решений по экспорту.

Работы над разработкой истребителя сейчас находятся на стадии проектирования, и три страны имеют целью разработать спецификации и требования к производительности нового самолета в следующие около пяти лет.

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