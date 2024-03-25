США и Япония планируют объявить наибольшее обновление договора безопасности более чем за 60 лет

В начале апреля США и Япония готовятся объявить о крупнейшем обновлении договора безопасности за более чем 60 лет. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

10 апреля Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида планируют объявить о реструктуризации военного командования США в Японии, что станет крупнейшим обновлением договора безопасности за более чем 60 лет.

Подобное решение мотивировано общим беспокойством относительно влияния Китая.

По информации, этот план предусматривает усиление оперативного планирования и военных учений между двумя странами.

Напомним

Япония считается близким союзником и ключевым партнером Америки в Азии, особенно по вопросам безопасности, связанным с Китаем и Северной Кореей.

Южная Корея, США и Япония проводят совместные морские военные учения