Южная Корея, США и Япония проводят совместные морские военные учения

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"Это была возможность укрепить сотрудничество в области безопасности между Югом (Южной Кореей - ред.), США и Японией против прогрессирующих ядерных и ракетных угроз со стороны Севера (Севереной Кореи - ред.), а также укрепить возможности наших ВМС реагировать на запуски баллистических ракет", - заявил официальный представитель ВМС Южной Кореи.

Детали

Сообщается, что после провокационных действий Пхеньяна, в том числе запуска якобы твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты 13 апреля, три страны усиливают координацию мер безопасности. Согласно заявлению вооруженных сил, в учениях будут участвовать южный ROKS Yulgok Yi I, американский USS Benfold и JS Atago морских сил самообороны Японии. Все три оснащены эсминцами Aegis.

Учения сосредоточены на отработке процедур обнаружения и отслеживания цели баллистической ракеты, смоделированной компьютером, а также на обмене соответствующей информацией. Последний раз три страны проводили такие трехсторонние учения противоракетной обороны в феврале 2023 года.

Отмечается, что на прошлой неделе во время оборонного диалога на высшем уровне, который получил название "Трехсторонние оборонные переговоры", стороны договорились регулярно проводить учения противоракетной обороны и противолодочных сил для противодействия угрозам Северной Кореи.

Напомним

Южная Корея 16 апреля произвела предупредительный выстрел после того, как лодка КНДР пересекла морскую границу.