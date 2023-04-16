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Південна Корея здійснила попереджувальний постріл після того, як човен КНДР перетнув морський кордон

Південна Корея здійснила попереджувальний постріл після того, як човен КНДР перетнув морський кордон

Київ • УНН

 • 908912 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Південна Корея здійснила попереджувальний постріл після того, як човен КНДР перетнув морський кордон. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Південна Корея зробила попереджувальний постріл у бік північнокорейського судна, яке перетнуло морський кордон, заявили південнокорейські військові через день після інциденту, який стався на тлі недавньої напруги через ракетні випробування КНДР.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що він зробив попереджувальні постріли та передав попередження, щоб вигнати північнокорейський патрульний катер, який порушив Північну обмежувальну лінію, де фактично знаходиться морський кордон.

"Наші військові зберігають рішучу бойову позицію, спостерігаючи за пересуваннями ворога, готуючись до потенційних провокацій та порушень північнокорейськими патрульними катерами", — йдеться в заяві.

Під час операції південнокорейський патрульний корабель увійшов у "незначний контакт" із сусіднім китайським риболовецьким судном через погану видимість, що не призвело до проблем з безпекою, але легкі травми отримали члени південнокорейського екіпажу, додали в Об'єднаному комітеті.

Нагадаємо

Північна Корея заявила про запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети.

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