Южная Корея произвела предупредительный выстрел после того, как лодка КНДР пересекла морскую границу

Детали

Южная Корея произвела предупредительный выстрел в сторону северокорейского судна, которое пересекло морскую границу, заявили южнокорейские военные через день после инцидента, который произошел на фоне недавнего напряжения из-за ракетных испытаний КНДР.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что он произвел предупредительные выстрелы и передал предупреждение, чтобы выгнать северокорейский патрульный катер, который нарушил северную ограничительную линию, где фактически находится морская граница.

"Наши военные сохраняют решительную боевую позицию, наблюдая за передвижениями врага, готовясь к потенциальным провокациям и нарушениям северокорейскими патрульными катерами", — говорится в заявлении.

Во время операции южнокорейский патрульный корабль вошел в "незначительный контакт" с соседним китайским рыболовецким судном из-за плохой видимости, что не привело к проблемам с безопасностью, но легкие травмы получили члены южнокорейского экипажа, добавили в Объединенном комитете.

Напомним

Северная Корея заявила о запуске новой межконтинентальной баллистической ракеты.