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Южная Корея произвела предупредительный выстрел после того, как лодка КНДР пересекла морскую границу

Южная Корея произвела предупредительный выстрел после того, как лодка КНДР пересекла морскую границу

Киев • УНН

 • 908907 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Южная Корея произвела предупредительный выстрел после того, как лодка КНДР пересекла морскую границу. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Южная Корея произвела предупредительный выстрел в сторону северокорейского судна, которое пересекло морскую границу, заявили южнокорейские военные через день после инцидента, который произошел на фоне недавнего напряжения из-за ракетных испытаний КНДР.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что он произвел предупредительные выстрелы и передал предупреждение, чтобы выгнать северокорейский патрульный катер, который нарушил северную ограничительную линию, где фактически находится морская граница.

"Наши военные сохраняют решительную боевую позицию, наблюдая за передвижениями врага, готовясь к потенциальным провокациям и нарушениям северокорейскими патрульными катерами", — говорится в заявлении.

Во время операции южнокорейский патрульный корабль вошел в "незначительный контакт" с соседним китайским рыболовецким судном из-за плохой видимости, что не привело к проблемам с безопасностью, но легкие травмы получили члены южнокорейского экипажа, добавили в Объединенном комитете.

Напомним

Северная Корея заявила о запуске новой межконтинентальной баллистической ракеты.

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